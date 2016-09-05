АО «Россельхозбанк» предлагает новый вклад для физических лиц «Пенсионный доход»

Россельхозбанк ввел в линейку вкладов для физических лиц новый продукт – «Пенсионный доход». Депозит открывается на сумму от 500 рублей до 2 млн рублей на сроки до 2 лет. Предусмотрена возможность пополнения вклада и его автоматическая пролонгация. Процентная ставка составляет до 8% годовых.

Вклад могут открыть лица уже получающие пенсию, а также те, кому до наступления пенсионного возраста осталось два месяца.

Одним из преимуществ продукта является предоставляемый клиенту выбор способа выплаты процентов: ежемесячная капитализация или перечисление процентов на счет в Банке.

При открытии вклада на сумму от 50 000 рублей возможно получение бесплатной карты тарифного плана «Амурский тигр – карта к вкладу». На остаток средств по данной карте ежемесячно начисляется дополнительный доход в размере 7% годовых.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20160905/ao_rosselkhozbank_predlagaet_novyy_vklad_dlya_fizicheskikh_lits__96345.html