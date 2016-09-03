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3 сентября 2016 г.

В Ставрополе панно «Мы победили!» дополнили новыми фотографиями героев

2 сентября в Ставрополе на Комсомольской горке у мемориала «Вечная Слава» прошло торжественное мероприятие, где представили обновленное мемориальное панно «Мы победили!».

Его дополнили фотографиями участников Великой Отечественной войны: в том числе, снимками героев, которые были прикреплены горожанами после открытия. В результате, к имеющимся портретам, а их было более девяти тысяч, добавились еще 900. Однако точку в этой истории ставить рано – работа по сбору фотографий продолжается.

Почетными гостями церемонии стали руководители города и края, ветераны, представители общеобразовательных учреждений города, волонтеры и ставропольцы, передавшие фотоснимки своих героических родственников. Собравшиеся почтили минутой молчания память защитников Родины.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160903/v_stavropole_panno_my_pobedili_dopolnili_novymi_fotografiyami_ge_96317.html
Фотография к статье В Ставрополе панно «Мы победили!» дополнили новыми фотографиями героев
Мемориальное панно «Мы победили!» на Крепостной горе Ставрополя дополнили фотографиями участников Великой Отечественной войны
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