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2 сентября 2016 г.

В новой школе Ставрополя открыли 11 первых классов – от «А» до «М»

В Ставрополе открыли новую школу – №43 имени Героя России Василия Нужного. Этого события с нетерпением ждали учителя, родители и, конечно же, будущие ученики. Первого сентября за парты сели 1400 ребят. Более того, школа приняла рекордное количество малышей: было создано 11 первых классов – от «А» до «М»! Почетными гостями торжественного открытия стали первые лица города и края, ветераны, представители общественности и многочисленные родители. Поздравляя учителей и учащихся с новосельем, глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев пожелал им стать одной дружной семьей.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160902/v_novoy_shkole_stavropolya_otkryli_11_pervykh_klassov__ot_a_do_m_96296.html
Фотография к статье В новой школе Ставрополя открыли 11 первых классов – от «А» до «М»
В 204-м микрорайоне Ставрополя открылась новая школа – №43
В 204-м микрорайоне Ставрополя открылась новая школа – №43
Фото пресс-службы администрации города Ставрополя
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