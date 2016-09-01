Секция пляжного волейбола получит развитие в Нефтекумском районе

Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в город Нефтекумск, где познакомился с делами на муниципальном спортивно-оздоровительном комплексе «Старт», который до недавнего времени был «спортивным долгостроем».

Здание, построенное в 1988 году, восемь лет назад частично было закрыто на реконструкцию, которая охватила ту его часть, где расположен бассейн. Работы затянулись. Проблемный объект стал одним из первых, которые Владимир Владимиров посетил в рамках поездок по территории края в качестве руководителя региона. Итог – для завершения объекта были привлечены дополнительные ресурсы и в апреле 2016 года он был сдан в эксплуатацию.

Всего в стройку было вложено около 79 миллионов рублей из федерального, краевого, муниципального бюджетов. Причем вложения из краевой казны составили львиную долю — около 60 миллионов рублей. В начале этого года спорткомплекс был оснащён оборудованием на 12 миллионов рублей, которое было приобретено за счёт федерального центра.

Владимир Владимиров отметил, что в нынешнем виде комплекс является опорной точкой для развития спорта в городе. Он подчеркнул, что занятия в должны быть максимально доступны для маленьких жителей Нефтекумска.

Глава края ознакомился с планами дальнейшего развития объекта. Сегодня на его базе начинает свой путь на Нефтекумье новый для района вид спорта – пляжный волейбол.

Как рассказала, тренер-методист Татьяна Коновалова, секция по пляжному волейболу возникла менее года назад, но уже сумела зарекомендовать себя в масштабах не только края, но и всей страны: на российском первенстве этого года нефтекумская команда выступала впервые и смогла подняться в турнирной таблице до 17 места. Сегодня пляжным волейболом в городе занимаются 20 человек, открыт прием юниоров 2007-2009 годов рождения.

В этом году воспитанники секции получат профессиональные условия для тренировок. На базе комплекса «Старт» уже подготовлены две площадки пляжного волейбола с песком, соответствующим международным спортивным стандартам. Завершается приобретение оборудования и уже ориентировочно через месяц здесь все будет готово к занятиям. Как подчеркнула Татьяна Коновалова, проект создания площадки реализован в значительной степени за счёт спонсорских средств.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20160901/sektsiya_plyazhnogo_voleybola_poluchit_razvitie_v_neftekumskom_r_96291.html