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1 сентября 2016 г.

С сентября жители края могут привиться против гриппа и ОРВИ

Вот-вот теплые летние дни сменить нестабильная осенняя погода, а вместе с этим активизируются респераторные вирусы. Грипп и ОРВИ относятся к числу наиболее массовых: ими каждый взрослый человек в среднем в год болеет в два раза, школьник – три раза, ребенок дошкольного возраста – шесть раз. Обезопасить себя можно с помощью вакцинации. Специалисты краевого Роспотребнадзора напомнинают: иммунизация против гриппа проводится в сентябрь-ноябрь (для нашего региона она возможна и в декабре). После вакцинации антитела в организме привитого человека появляются через 12-15 дней, иммунитет сохраняется в течение года. Вакцины против гриппа производятся на каждый сезон, в их состав входят актуальный штаммы вирусов гриппа (не менее трех), циркуляция которых прогнозируется ежегодно Всемирной Организацией здравоохранения.

Вакцинация – самая действенная мера по борьбе с гриппом. Противогриппозные прививки снижают заболеваемость гриппом в 1,4-1,9 раза, смягчают клиническую картину заболевания, снижают длительность болезни. Вакцинация предупреждает развитие тяжелых осложнений и летальных исходов от гриппа. 

В медицинские организации Ставропольского края уже поступила первая партия вакцины «Гриппол» (520 тыс. доз) для иммунизации взрослого населения. Управление Роспотребнадзора обращается к жителям края с просьбой сделать профилактическую прививку до начала эпидемического сезона.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160901/s_sentyabrya_zhiteli_kraya_mogut_privitsya_protiv_grippa_i_orvi_96255.html
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