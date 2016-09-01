Проблемы и перспективы малого бизнеса обсудили в Невинномысске

Круглый стол, посвященный развитию малого и среднего бизнеса, прошел в Невинномысске под председательством заместителя председателя Правительства Ставропольского края – министра экономического развития Андрея Мурги. В мероприятии приняли участие глава Невинномысска Надежда Богданова, глава администрации города Василий Шестак, врио Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае Виктор Федулов. Круглый стол стал уже третьим за этот год консультационно-разъяснительным мероприятием для малого и среднего бизнеса Невинномысска.

Как сообщили в пресс-службе администрации Невинномысска, сегодня предпринимательское сообщество города – это 5489 хозяйствующих субъектов, из которых 3386 – индивидуальных предпринимателей и более 1700 юридических лиц, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Доля налоговых поступлений в бюджет города от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в доходную часть бюджета в 2015 году составила 19,5 %. По итогам первого полугодия этого года доля занятых в малом и среднем бизнесе от общего числа работающих составляет 34 %.

Принявшие участие в общении с предпринимателями представители краевых Фондов поддержки предпринимательства, микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, Гарантийного фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, налоговой инспекции, прокуратуры и другие официальные лица ответили на многочисленные вопросы невинномысцев, рассказали об инструментах поддержки и продвижения малого и среднего бизнеса в крае, создании здоровой конкурентной среды. Куратор экономического блока краевого правительства Андрей Мурга отметил, что важным фактором развития предпринимательского сообщества на местах является активная работа в этом направлении местных властей.

В Невинномысске действует муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске», объем финансового обеспечения за счет средств бюджета города на 2016 год предусмотрен в размере 348,4 тысяч рублей.

Невинномысские предприниматели активно пользуются краевыми инструментами поддержки – только в этом году 14 субъектами предпринимательской деятельности на развитие бизнеса получены более 14 ммиллионов рублей из Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае.

А в целях проведения информационно-разъяснительной работы на официальном сайте администрации в разделе «Средний и малый бизнес» в подразделе «Документы по поддержке» создана вкладка «Краевая господдержка» со ссылкой на соответствующий раздел сайта министерства экономического развития СК. Для привлечения инвесторов и повышения инвестиционной привлекательности города также размещен раздел «Индустриальный парк», в котором содержится информация об инвестиционных проектах, реализуемых на его территории, документы, необходимые для инвестора, биржа контактов и т.д.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20160901/problemy_i_perspektivy_malogo_biznesa_obsudili_v_nevinnomysske_96288.html