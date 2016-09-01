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1 сентября 2016 г.

3-летний мальчик впал в кому после удара шкафом в мебельном магазине в Ставрополе

Следственные органы Промышленного района Ставрополя проводят проверку. Выяснилось, что 20 августа в магазине «Мебель Молл СБС» на 3-летнего мальчика упал платяной шкаф. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, контузию тяжелой степени и перелом основания черепа. Сейчас мальчик находится в одной из больниц Ставрополя в состоянии комы, рассказала помощник руководителя следственного отдела по Промышленному району Ставрополя краевого управления СКР Яна Павлова.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160901/3letniy_malchik_vpal_v_komu_posle_udara_shkafom_v_mebelnom_magaz_96262.html
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