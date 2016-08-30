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30 августа 2016 г.

ВТБ24 удвоил кредитование населения Ставропольского края

ВТБ24

Ставропольчане значительно чаще стали обращаться за кредитами в банк ВТБ24 – по итогам первого полугодия 2016 года выдачи всех видов ссуд населению выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза и составили 3,3 млрд рублей. Об этом сообщила управляющий региональным операционным офисом «Ставропольский» банка ВТБ24 Елена Винокурова.

По словам Елена Винокуровой, наиболее заметно выросли кредиты наличными: в этом сегменте ВТБ24 выдал 1,8 млрд руб. – столько же и за весь 2015 г. Рост продемонстрировали также ипотечные выдачи (+33%) и автокредиты (в 3,6 раза).

Управляющий региональным офисом ВТБ24 особо отметила значительный рост выдач ипотеки: общее количество новых кредитов выросло за 6 месяцев в 1,4 раза, а объёмы в 1,3 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В I полугодии 2016 года было выдано 825 кредитов на сумму 1,1 млрд рублей, ипотечный кредитный портфель банка на Ставрополье вырос на 8% и достиг 6,3 млрд рублей.

ВТБ24 не только выдает кредиты физическим лицам, но и активно способствует развитию малого бизнеса в регионе. В январе – июне 2016 года ставропольские предприятия взяли почти в 4 раза больше кредитов, чем в 1 полугодии 2015 года – 400 млн рублей. Портфель кредитов малому бизнесу вырос с начала года на 2% до 1,6 млрд рублей. Таким образом, банк переломил тренд на снижение объема портфеля, наблюдавшийся в 2015 г.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20160830/vtb24_udvoil_kreditovanie_naseleniya_stavropolskogo_kraya_96242.html
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