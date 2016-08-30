Матвею Бахмацкому необходимо пройти курс реабилитации, чтобы он заговорил. Нужна ваша помощь!
1
30 августа 2016 г.
Права за деньги / «Ставропольская правда» от 30 августа 2016 г.

Водительские права за 28 тысяч рублей обещал сделать мошенник в Буденновском районе

28 тысяч рублей получил мошенник от жительницы села Орловка Буденновского района, пообещав, что ее внук без проблем сдаст экзамены на водительские права. Однако после получения денежных средств злоумышленник взятых на себя обязательств не выполнил, а на телефонные звонки не отвечал. Женщина обратилась в районный отдел полиции. Уголовное дело мошенника направлено в суд.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20160830/voditelskie_prava_za_28_tysyach_rubley_obeschal_sdelat_moshennik_96203.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Готова ли ваша семья сортировать мусор перед тем, как избавиться от него?
Происшествия
Доверчивый житель Ставрополья лишился 210 тысяч рублей через «Мобильный банк»
Водительские права за 28 тысяч рублей обещал сделать мошенник в Буденновском районе
В станице Курской сгорел магазин, один человек пострадал
Пожар в многоэтажном доме в Ессентуках тушили 100 человек, две женщины погибли
Житель Ставрополья присвоил более миллиона рублей, взятых у знакомого на покупку автомобиля
Буденновский район
Мужчина на Ставрополье убил сожительницу и закопал ее тело в своем дворе
Полтонны конопли уничтожены в полях в Буденновском районе
44 нелегала выдворены из России за нарушение миграционного законодательства в Буденновском районе
В Буденновском районе задержан вандал, разрушивший 8 надгробий
Жительница Буденновского района промышляла кражей денег из женских сумок

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!