Водительские права за 28 тысяч рублей обещал сделать мошенник в Буденновском районе

28 тысяч рублей получил мошенник от жительницы села Орловка Буденновского района, пообещав, что ее внук без проблем сдаст экзамены на водительские права. Однако после получения денежных средств злоумышленник взятых на себя обязательств не выполнил, а на телефонные звонки не отвечал. Женщина обратилась в районный отдел полиции. Уголовное дело мошенника направлено в суд.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20160830/voditelskie_prava_za_28_tysyach_rubley_obeschal_sdelat_moshennik_96203.html