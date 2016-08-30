Молебен о детях, посвященный началу учебного года, прошел Ставрополе

В Андреевском соборе митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл провел молебен, посвященный началу учебного года. В богослужении приняли участие руководители школ и вузов, учителя, дети, родители, представители общественных организаций, воспитанники детских домов. Молебен на начало учебного года — это особый чин, в котором люди просят Божией помощи в постижении учения. Молятся в этот день не только об учениках, но и об их учителях, важность труда которых трудно переоценить.

Архиерей поздравил присутствующих с наступающим учебным годом. А после службы Владыка Кирилл и уполномоченный по правам ребенка в СК Светлана Адаменко подписали Соглашение о сотрудничестве. В частности, теперь они вместе будут курировать асоциальные семьям. Детский омбудсмен отметила: помощь детям в кризисе, помощь сиротам остается лейтмотивом совместной деятельности с епархией.

http://www.stapravda.ru/20160830/moleben_o_detyakh_posvyaschennyy_nachalu_uchebnogo_goda_proshel__96220.html