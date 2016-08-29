Житель Ставрополья присвоил более миллиона рублей, взятых у знакомого на покупку автомобиля

Еще в мае минувшего года житель Пятигорска заключил устный договор со своим знакомым. Приятель пообещал ему приобрести автомобиль «Лексус» по цене ниже рыночной, попросив предоплату в сумме 1,315 миллиона рублей. После получения денег злоумышленник скрылся, не выполнив обязательств. В течение года потерпевший пытался своими силами вернуть деньги, но позднее обратился за помощью в органы внутренних дел. Сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого. Как сообщили в полиции, в отношении ранее судимого 57-летнего пятигорчанина возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20160829/zhitel_stavropolya_prisvoil_bolee_milliona_rubley_vzyatykh_u_zna_96207.html