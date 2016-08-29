В станице Курской сгорел магазин, один человек пострадал

27 августа в станице Курской Курского района от пожара пострадал недавно открывшийся магазин площадью 190 кв.м. Тушили возгорание огнеборцы двух пожарных частей. Из-за большой площади горения пожару был присвоен 2-й ранг сложности.

На месте происшествия пострадал 38-летний станичник. Мужчина зашел в горящее помещение, чтобы отыскать брата. Внутри никого не оказалось, но к тому моменту как пожарные вывели станичника из опасной зоны, он успел надышаться едкой гарью. С диагнозом отравление продуктами горения мужчину госпитализировали в центральную районную больницу, сообщает пресс-служба ПАСС СК.

http://www.stapravda.ru/20160829/v_stanitse_kurskoy_sgorel_magazin_odin_chelovek_postradal_96214.html