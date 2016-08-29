Новые правила сдачи экзамена на право управления транспортным средством с 1 сентября 2016 года

В Управлении ГИБДД ГУ МВД России по краю, сообщила пресс-служба ведомства, прошел брифинг, посвященный вступающему в силу 1 сентября новому порядку проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

В работе брифинга приняли участие руководство краевой Госавтоинспекции, сотрудники регистрационно-экзаменационных подразделений, представители ставропольских автошкол, а также журналисты региональных средств массовой информации.

Было отмечено, что в рамках вступающих в силу изменений скорректирован перечень ошибок, оцениваемых экзаменатором при проведении практического экзамена в условиях дорожного движения, установлены сроки и последовательность выполнения административных процедур и действий, связанных с проведением экзаменов.

В частности усложняется процедура сдачи теоретической части экзамена. Как и раньше, кандидату в водители необходимо за 20 минут ответить на 20 вопросов, разбитых на четыре тематических блока – по пять в каждом. Допускается две ошибки в разных тематических блоках. За каждую из них дается 5 дополнительных вопросов и 5 дополнительных минут. Дополнительный тематический блок выбирается из той же группы.

Экзамен считается несданным при наличии трех ошибок, если в отведенное время кандидат допустил две ошибки в одном тематическом блоке, если в отведенное время кандидат допустил ошибку при ответе на вопросы дополнительных тематических блоков.

В практическую часть внесены еще более существенные изменения. Так, вместо прежних 10 различных заданий, предполагается, что кандидатам придется проходить 17 возможных тестов. При сдаче экзамена на категорию «В» экзаменуемый последовательно выполняет пять упражнений. Ему необходимо тронуться с места на подъеме, въехать в бокс, проделать змейку, параллельно припарковаться. Новый элемент упражнения – поворот на 90 градусов.

Общий принцип проведения экзамена в городе остается прежним. Кандидат в водители получает 5, 3 или 1 балл за каждую ошибку в зависимости от типа нарушения.

Новый регламент устанавливает также сроки на все процедуры, связанные с приемом экзаменов, обменом и выдачей водительских удостоверений.

http://www.stapravda.ru/20160829/novye_pravila_sdachi_ekzamena_na_pravo_upravleniya_transportnym__96201.html