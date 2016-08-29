Матвею Бахмацкому необходимо пройти курс реабилитации, чтобы он заговорил. Нужна ваша помощь!
1
29 августа 2016 г.

Новые правила сдачи экзамена на право управления транспортным средством с 1 сентября 2016 года

На брифинге в УГИБДД рассказали об изменениях порядка проведения экзамена, вступающих в силу с 1 сентября

В Управлении ГИБДД ГУ МВД России по краю, сообщила пресс-служба ведомства, прошел брифинг, посвященный вступающему в силу 1 сентября новому порядку проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

В работе брифинга приняли участие руководство краевой Госавтоинспекции, сотрудники регистрационно-экзаменационных подразделений, представители ставропольских автошкол, а также журналисты региональных средств массовой информации.

Было отмечено, что в рамках вступающих в силу изменений скорректирован перечень ошибок, оцениваемых экзаменатором при проведении практического экзамена в условиях дорожного движения, установлены сроки и последовательность выполнения административных процедур и действий, связанных с проведением экзаменов.

В частности усложняется процедура сдачи теоретической части экзамена. Как и раньше, кандидату в водители необходимо за 20 минут ответить на 20 вопросов, разбитых на четыре тематических блока – по пять в каждом. Допускается две ошибки в разных тематических блоках. За каждую из них дается 5 дополнительных вопросов и 5 дополнительных минут. Дополнительный тематический блок выбирается из той же группы.

Экзамен считается несданным при наличии трех ошибок, если в отведенное время кандидат допустил две ошибки в одном тематическом блоке, если в отведенное время кандидат допустил ошибку при ответе на вопросы дополнительных тематических блоков.

В практическую часть внесены еще более существенные изменения. Так, вместо прежних 10 различных заданий, предполагается, что кандидатам придется проходить 17 возможных тестов. При сдаче экзамена на категорию «В» экзаменуемый последовательно выполняет пять упражнений. Ему необходимо тронуться с места на подъеме, въехать в бокс, проделать змейку, параллельно припарковаться. Новый элемент упражнения – поворот на 90 градусов.

Общий принцип проведения экзамена в городе остается прежним. Кандидат в водители получает 5, 3 или 1 балл за каждую ошибку в зависимости от типа нарушения.

Новый регламент устанавливает также сроки на все процедуры, связанные с приемом экзаменов, обменом и выдачей водительских удостоверений.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160829/novye_pravila_sdachi_ekzamena_na_pravo_upravleniya_transportnym__96201.html
Фотография к статье Новые правила сдачи экзамена на право управления транспортным средством с 1 сентября 2016 года
На брифинге в УГИБДД рассказали об изменениях порядка проведения экзамена, вступающих в силу с 1 сентября
На брифинге в УГИБДД рассказали об изменениях порядка проведения экзамена, вступающих в силу с 1 сентября
Фото отделение пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Готова ли ваша семья сортировать мусор перед тем, как избавиться от него?
Ставрополь
В Ставрополе фирма самовольно захватила земельный участок
Новые правила сдачи экзамена на право управления транспортным средством с 1 сентября 2016 года
Баскетболисты ставропольского «Динамо» вышли из отпуска и приступили к тренировкам
Анималист Сергей Строганов представил свои «Отражения» в Ставрополе
Новая школа откроется в 530 квартале Ставрополя
Право и закон
На Ставрополье проводится профилактическая операция «Внимание – Дети!»
Поправки в закон о защите конкуренции и о торговле обсудили на Ставрополье
Житель Пятигорска осужден за ложное сообщение о готовящемся теракте
В управлении по конвоированию УИС Ставрополья состоялся день открытых дверей
Сотрудник спецназа УИС Ставрополья стал лучшим в межрегиональном конкурсе профессионального мастерства
Автомир
Операция «Скорость» продолжается в Ставропольском крае
«АвтоШок» в Невинномысске – тысяча раритетов, более 20 тысяч зрителей
В Арзгире названы победители конкурса среди автолюбительниц «Автоледи-2016»
В Кочубеевском районе прошел конкурс «Автоледи-2016»
Любителей эксклюзивной автомототехники соберет в Невинномысске фестиваль «Автошок»

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!