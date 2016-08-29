На Ставрополье достигнута рекордная урожайность сахарной свеклы

На еженедельном рабочем совещании в правительстве Ставропольского края обсуждён ход полевых работ и подготовка к осеннему севу.

Как сообщил первый заместитель председателя правительства Николай Великдань, в крае ведётся сев озимого рапса. Культура уже посеяна на площади 100 тысяч гектаров, что составляет половину от запланированного.

Также продолжается уборка сахарной свёклы. Причём, в этом году на Ставрополье зафиксирована её рекордная урожайность, которая превышает 600 центнеров с гектара. По словам Николая Великданя, данный успех во многом обусловлен применением высокопродуктивных семян новой селекции. Как прозвучало, высокие показатели дают основания ожидать урожай сахарной свёклы на уровне не менее 2 миллионов тонн.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20160829/na_stavropole_dostignuta_rekordnaya_urozhaynost_sakharnoy_svekly_96189.html