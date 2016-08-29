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29 августа 2016 г.

Девочку 1,5 лет убило током в Изобильненском районе Ставрополья

Скорая помощь
Фото: из архива газеты «СП»

В одном из домовладений в станице Камменнобродской Изобильненского района было найдено тело проживавшей там полуторогодовалой девочки, рассказали в краевом управлении СКР. Проводится проверка. 

По предварительным данным, малышка играла во дворе дома, внезапно ей стало плохо. Мать девочки вызвала скорую помощь. По приезду медицинские сотрудники констатировали смерть ребенка. 

По данным судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате поражения электрическим током. Выяснилось, что девочка дотронулась до неисправной электрической розетки.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20160829/devochku_15_let_ubilo_tokom_v_izobilnenskom_rayone_stavropolya_96195.html
Фотография к статье Девочку 1,5 лет убило током в Изобильненском районе Ставрополья
Фото: из архива газеты «СП»
Скорая помощь
Скорая помощь
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