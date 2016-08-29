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29 августа 2016 г.

Баскетболисты ставропольского «Динамо» вышли из отпуска и приступили к тренировкам

Баскетболисты ставропольского «Динамо» вышли из отпуска и приступили к тренировкам

Баскетболисты ставропольского клуба «Динамо» вышли из отпуска и приступили к подготовке к новому сезону.

Тренировочные занятия команда проведет в Ставрополе под руководством нового наставника – Олега Филина. В прошлом сезоне этот тренер руководил командой «Союз-Заречный» из Пензенской области, которая, как и «Динамо», выступает во втором дивизионе суперлиги. До этого О. Филин сам играл в таких клубах, как «Альянс» Саратов, «Химик» Энгельс, «Союз» Заречный, «Роснефть-КБТК» Нальчик. «Помогать новому наставнику будут местные специалисты Олег Станкевич и Сергей Демурин, – заявил директор клуба «Динамо» В. Бельчиков. – В межсезонье мы сохранили костяк, а ушедшим игрокам Р. Ардисламову, А. Прыгункову и Н. Ткаченко удалось найти более чем достойную замену. Что касается ближайших планов, то в сентябре планируем принять участие в предсезонном турнире в Новороссийске, а затем стартуем в розыгрыше Кубка России».

В. МОСТОВОЙ
http://www.stapravda.ru/20160829/basketbolisty_stavropolskogo_dinamo_vyshli_iz_otpuska_i_pristupi_96185.html
Фотография к статье Баскетболисты ставропольского «Динамо» вышли из отпуска и приступили к тренировкам
Баскетболисты ставропольского «Динамо» вышли из отпуска и приступили к тренировкам
Баскетболисты ставропольского «Динамо» вышли из отпуска и приступили к тренировкам
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