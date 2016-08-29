1 сентября в школы Ставропольского края пойдут 278 тысяч человек

29 августа состоялся брифинг заместителя председателя правительства Ставропольского края Ирины Кувалдиной, рассказавшей журналистам о готовности региона к новому учебному году. Она, в частности, отметила, что нынче 1 сентября в школы края пойдут 278306 человек, это на 11 тысяч больше, чем в прошлом году. Налицо увеличение детского населения Ставрополья. В первую очередь оно прирастает первоклассниками: более 33 тысяч ребят пойдут в первый класс, из них 13 тысяч — сельские ребятишки, около 20 тысяч — городские. В одиннадцатых классах обучаются 10,5 тысячи человек — выпускники будущего, 2017 года.

Сто процентов общеобразовательных учреждений прошли проверку специальных комиссий и все допущены к новому учебному году. Успешно прошли такую проверку также учреждения системы среднего профессионального образования и детского дополнительного образования. Это результат серьезной работы в летний период, когда был выполнен весь перечень необходимых мероприятий. И. Кувалдина подробно ответила на вопросы, касающиеся обеспеченности школ учебниками, подготовки педагогических кадров, доступности образования для детей с ограниченными возможностями, качественного питания детей в школах, развития системы дополнительного образования.

http://www.stapravda.ru/20160829/1_sentyabrya_v_shkoly_stavropolskogo_kraya_poydut_278_tysyach_ch_96213.html