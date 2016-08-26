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26 августа 2016 г.

Серийный вор орудовал в Курортном парке Железноводска

Железноводский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении неоднократно судимого жителя Предгорного района, обвиняющегося в совершении двух краж с причинением значительного ущерба — 184,6 тыс. рублей. Обе кражи рецидивист совершил в курортном парке Железноводска. Суд признал серийного карманника виновным назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщила пресс-секретарь Железноводского городского суда Анастасия Котова.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160826/seriynyy_vor_orudoval_v_kurortnom_parke_zheleznovodska_96176.html
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