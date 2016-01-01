Зимняя сказка
ЗИМА
Сад вчера раздетым был -
Серым, скучным и пустым.
А сегодня рано утром
Не пойму, что стало с ним.
Все деревья в шубах белых
И сверкают серебром…
Кто тот сказочный волшебник,
Что украсил все кругом?
СНЕГ
Тихо в воздухе кружится снег.
Снег...
И на все вокруг ложится снег.
Снег…
На деревья, на дома.
Снег…
Наконец пришла зима!
Снег…
СНЕЖИНКА
Это что за балеринка
Кружится, порхает?
Это белая снежинка
Над землей летает!
Я подставила ладошку:
– На ладошку сядешь, крошка?
– Нет, – снежинка отвечает. -
На ладошке я растаю!
ЕЛОЧКА
Деревья все безлистые
Ветерком качаются.
А елочка пушистая
Стоит и улыбается.
Пушистая, смолистая,
Зеленые иголочки.
Нет никого красивее
В лесу, чем наша елочка!
МОРОЗ
У меня такой вопрос:
Кто так щиплет щеки, нос?
Кто так щиплет мне ладошки,
Неужели Дед Мороз?
ПОДАРОК
Утром выглянул в окошко,
Папу с мамою позвал:
– Кто же это тут узоры
На стекле нарисовал?
Вот жар-птица, это джунгли,
Это елок хоровод.
Может, это от Мороза
Нам подарок в Новый год?
НОВЫЙ ГОД
Как мы ждали Новый год!
Наконец он настает!
Будут смех, веселье, елка,
Будет дружный хоровод!
Фейерверки, торт, хлопушки,
И подарки, и игрушки…
А потом опять весь год
Ждать, когда же Новый год!