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Александр Градский

Зимняя сказка

ЗИМА

Сад вчера раздетым был -

Серым, скучным и пустым.

А сегодня рано утром

Не пойму, что стало с ним.

Все деревья в шубах белых

И сверкают серебром…

Кто тот сказочный волшебник,

Что украсил все кругом?

СНЕГ

Тихо в воздухе кружится снег.

Снег...

И на все вокруг ложится снег.

Снег…

На деревья, на дома.

Снег…

Наконец пришла зима!

Снег…

СНЕЖИНКА

Это что за балеринка

Кружится, порхает?

Это белая снежинка

Над землей летает!

Я подставила ладошку:

– На ладошку сядешь, крошка?

– Нет, – снежинка отвечает. -

На ладошке я растаю!

ЕЛОЧКА

Деревья все безлистые

Ветерком качаются.

А елочка пушистая

Стоит и улыбается.

Пушистая, смолистая,

Зеленые иголочки.

Нет никого красивее

В лесу, чем наша елочка!

МОРОЗ

У меня такой вопрос:

Кто так щиплет щеки, нос?

Кто так щиплет мне ладошки,

Неужели Дед Мороз?

ПОДАРОК

Утром выглянул в окошко,

Папу с мамою позвал:

– Кто же это тут узоры

На стекле нарисовал?

Вот жар-птица, это джунгли,

Это елок хоровод.

Может, это от Мороза

Нам подарок в Новый год?

НОВЫЙ ГОД

Как мы ждали Новый год!

Наконец он настает!

Будут смех, веселье, елка,

Будет дружный хоровод!

Фейерверки, торт, хлопушки,

И подарки, и игрушки…

А потом опять весь год

Ждать, когда же Новый год!

Наталья ТАРНОВСКАЯ
«Ставропольская правда» от 30 декабря 2016 г.

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