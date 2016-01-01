Зимняя сказка

ЗИМА

Сад вчера раздетым был - Серым, скучным и пустым. А сегодня рано утром Не пойму, что стало с ним. Все деревья в шубах белых И сверкают серебром… Кто тот сказочный волшебник, Что украсил все кругом?

СНЕГ

Тихо в воздухе кружится снег. Снег... И на все вокруг ложится снег. Снег… На деревья, на дома. Снег… Наконец пришла зима! Снег…

СНЕЖИНКА

Это что за балеринка Кружится, порхает? Это белая снежинка Над землей летает! Я подставила ладошку: – На ладошку сядешь, крошка? – Нет, – снежинка отвечает. - На ладошке я растаю!

ЕЛОЧКА

Деревья все безлистые Ветерком качаются. А елочка пушистая Стоит и улыбается. Пушистая, смолистая, Зеленые иголочки. Нет никого красивее В лесу, чем наша елочка!

МОРОЗ

У меня такой вопрос: Кто так щиплет щеки, нос? Кто так щиплет мне ладошки, Неужели Дед Мороз?

ПОДАРОК

Утром выглянул в окошко, Папу с мамою позвал: – Кто же это тут узоры На стекле нарисовал? Вот жар-птица, это джунгли, Это елок хоровод. Может, это от Мороза Нам подарок в Новый год?

НОВЫЙ ГОД

Как мы ждали Новый год! Наконец он настает! Будут смех, веселье, елка, Будет дружный хоровод! Фейерверки, торт, хлопушки, И подарки, и игрушки… А потом опять весь год Ждать, когда же Новый год!

Наталья ТАРНОВСКАЯ

«Ставропольская правда» от 30 декабря 2016 г.