Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

10 декабря около полуночи водитель автомобиля «Тойота Королла», двигаясь по улице Льва Толстого, как он утверждает, на разрешающий сигнал светофора, в районе дома 356 улицы Мира столкнулся с «Мерседесом», водитель которого тоже убежден в том, что ехал на зеленый цвет, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. После столкновения «Тойота» по инерции выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево. А «Мерседес», двигаясь по инерции, выехал за проезжую часть и влетел в электрическую опору. В больницу с травмами головы и грудной клетки доставлены 24-летний водитель «Тойоты» (житель Ставрополя) и его 19-летняя пассажирка (жительница Благодарненского района). Водитель «Мерседеса» – 22-летний местный житель – не пострадал. Обстоятельства произошедшего уточняются.