10 декабря около полуночи водитель автомобиля «Тойота Королла», двигаясь по улице Льва Толстого, как он утверждает, на разрешающий сигнал светофора, в районе дома 356 улицы Мира столкнулся с «Мерседесом», водитель которого тоже убежден в том, что ехал на зеленый цвет, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. После столкновения «Тойота» по инерции выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево. А «Мерседес», двигаясь по инерции, выехал за проезжую часть и влетел в электрическую опору. В больницу с травмами головы и грудной клетки доставлены 24-летний водитель «Тойоты» (житель Ставрополя) и его 19-летняя пассажирка (жительница Благодарненского района). Водитель «Мерседеса» – 22-летний местный житель – не пострадал. Обстоятельства произошедшего уточняются.