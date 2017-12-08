Фото: официальный сайт города-курорта Пятигорска

В Пятигорске 9 декабря вечером горела крыша одного из многоквартирных домов по улице Ермолова, 227. 25 жильцов были эвакуированы. В воскресенье администрация провела обследование дома на предмет необходимой помощи погорельцам. Все они могут рассчитывать на материальную помощь. Так как по результатам первых обследований дом пострадал значительно: повреждена половина кровли на площади 370 кв.м. Поэтому на экстренном заседании городской Комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение о введении муниципального режима ЧС. Предстоит оценить сумму ущерба и ремонтных работ дома.

А пока одна из 9 семей воспользовалась предложением администрации пожить в социальной гостинице. Остальные живут у родственников. Дом охраняется круглосуточно, сообщили на официальном сайте города-курорта Пятигорска.