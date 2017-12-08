Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

10 декабря около 19 часов вечера водитель автомашины «ВАЗ-21124» на проспекте Кулакова, разворачиваясь , не предоставил преимущества в движении, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Итог – столкновение с автомобилем «ВАЗ-21140. С травмами головы в больницу были доставлены 41-летняя пассажирка «ВАЗ-2114» и ее 10-летняя дочь. Водители не пострадали. За рулем «ВАЗ-21124» находился 27-летний житель Ставрополя, который водительского удостоверения не получал, а в момент ДТП был пьян.