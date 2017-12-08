Фото: Александр Калашников Фото: Александр Калашников Фото: Александр Калашников

На хуторе Вязники Шпаковского района [в филиале ООО «Газпром ПХГ» – «Ставропольское управление аварийно-восстановительных работ и капитального ремонта скважин»] под председательством руководителя краевой федерации автоспорта, депутата Думы СК Сергея Чурсинова прошло открытое заседание федерации автомобильного спорта СК, на котором были подведены итоги работы организации за 2017 год, а также награждены призеры открытых чемпионата и первенства края по автокроссу этого года.

С. Чурсинов, с 2013 года возглавляющий федерацию, отметил, что Ставрополье на протяжении многих лет является одной из самых крупных в нашей стране площадок по проведению соревнований по автоспорту отечественного и международного уровня.

– С момента образования федерации (2005 год) нами было организовано и проведено около 40 соревнований только российского уровня, в которых участвовали автоспортсмены из всех уголков нашей страны. Сегодня на территории края действуют четыре спортивных комплекса для проведения соревнований по автокроссу. Это «Экстрим-Парк» в селе Пелагиада, новый комплекс «Ставрополье» в селе Татарка, комплексы «Каскад» в Зеленокумске и «СТК-Ладовец» в селе Ладовская Балка, — с гордостью поведал Сергей Константинович.

Член федерации автоспорта края Геннадий Шляхов с юности увлекался мото- и автокроссом. С годами его увлеченность только крепла. Сейчас на месте бывшего кирпичного завода в селе Ладовская Балка он построил автотрассу, на которой каждый год проводится по два этапа чемпионата края.

Спортсмен и организатор Игорь Булгаков из Ставрополя в автоспорт пришел случайно, но остался в нем навсегда. Многократный чемпион края.

– Мы сделали комфортную современную трассу на выезде из Татарки. Подобных в России — единицы: со значительным перепадом высот, достаточной шириной и кондиционной разгонной полосой. По ней достаточно сложно, но интересно ехать, гонщики отзывались хорошо.

Потомственные гонщики Данила Жигалкин и Саша Лазоренко (оба из Ставрополя, соответственно 9-ти и 8-ми лет) перед журналистами еще тушуются, а вот на багги гоняют уже довольно прилично. Они по секрету признались, что любят скорость и мечтают превзойти достижения родителей и старших братьев.

В коротком докладе вице-президент федерации автоспорта СК Юрий Покладов, рассказал в том числе и о том, что автоспорт относится к числу недешевых видов спорта.

– Просто проехать на обычной машине здесь нельзя. Ее нужно подготовить: установить соответствующий каркас безопасности, приобрести комплект амуниции, вплоть до специального нательного белья, которое должно быть несгораемым, амолагированным.

А после доклада состоялась самая приятная церемония: награждение призеров чемпионата и первенства края итогам пяти этапов соревнований.

В дивизионе «Д-3 Юниор» первенствовал 12-летний Арсений Кононов (к слову, победитель первенства России в том же классе). Вторым призером стала Екатерина Чернова, а третьим Данила Жигалкин.

В дивизионе «Д-3 Мини» победил Павел Халов, на втором и третьем местах Александр Лазоренко-младший и Руслан Нещадимов — соответственно.

В дивизионе «Д-3 Спринт» вне конкуренции был победитель и многократный призер чемпионатов страны в этом классе Денис Деликатный, опередивший ставшего вторым Игоря Бирюкова и третьим — Дмитрия Жигалкина.

В кузовном дивизионе «Д-2 Националь» лучшим стал Александр Лазоренко-старший. Роман Беломазов на втором месте, Геннадий Шляхов стал третьим.

В кузовном же дивизионе «1600 Супер» победил Роман Беломазов. У Юрия Покладова второе место, у Сергея Антоненко — третье.

В командном зачете тройка призеров такова: местное отделения ДОСААФ РФ города Ставрополя — первое место, Новочеркасская ОТШ РО ДОСААФ РФ — вторая и команда «СТК-Ладовец» на третьем месте.

В личном первенстве призерам вручались медали, дипломы и пакеты с ценными подарками, в командном — дипломы и кубки.

Кроме того организаторам соревнований были вручены благодарственные письма.