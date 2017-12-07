В краевом Доме народного творчества большим концертом отметил 20-летие народный ансамбль традиционного распева и наигрыша «Вся Русь». Виновники праздника собрали полный зал: поздравить артистов пришли поклонники – это и коллеги, и представители власти, и обычные горожане. Громкими овациями, букетами цветов зрители благодарили ансамбль за многолетнее творчество.

«Вся Русь» – лауреат многочисленных всероссийских и региональных фестивалей и конкурсов, а бессменный руководитель коллектива Владимир Кузнецов награжден медалью «Лучшие люди России» и премией Правительства РФ «Душа России» – за вклад в развитие народного творчества.