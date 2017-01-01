Фото: Александр ЦВИГУН Андрей Уткин

9 декабря в в Ленинском районном суде рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения задержанного ранее экс-полпреда губернатора в восточных районах Андрея Уткина. Защита не соглашалась с позицией стороны обвинения, которая настаивала на заключении Уткина под стражу. Суд поддержал сторону обвинения. А. Уткин заключен под стражу до 8 февраля 2018 года.

Экс-полпред обвиняется в превышении должностных полномочий. «СП» писала об этом. Теперь остается ждать судебных заседаний, которые прояснят дальнейшую судьбу Андрея Уткина.