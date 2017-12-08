Фото:информационный центр Национального антитеррористического комитета Фото:информационный центр Национального антитеррористического комитета Фото:информационный центр Национального антитеррористического комитета

Сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю в ходе оперативно-розыскных мероприятий получили данные о том, что в одном из домов краевого центра скрывается группа бандитов. В её планах - совершение террористических актов в местах массового пребывания ставропольчан, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Сегодня, 9 декабря, начальник Управления ФСБ России по Ставропольскому краю принял решение о проведении с 0:30 контртеррористической операции и введении её режима в части городского района.

Дом, в котором прятались бандиты, и прилегающая к нему территория были оцеплены бойцами спецподразделений. Из близлежащих зданий эвакуированы люди. На предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты попытались прорваться сквозь оцепление и скрыться. Началась перестрелка, в ходе которой три бандита были нейтрализованы. В доме, где они скрывались, произошел взрыв.

Сейчас на месте боестолкновения работают специалисты-взрывотехники УФСБ России по краю. Идёт работа по опознанию убитых бандитов.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Режим КТО в Ставрополе отменен.