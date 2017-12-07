СЕМЕНА

В правительстве СК прошло заседание краевого координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции, провел которое заместитель председателя ПСК Андрей Мурга. На встрече речь преимущественно шла о реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство завода по производству классических гибридов семян» в Солнечнодольске Изобильненского района, который находится в стадии согласования размещения объекта. Этот проект стоимостью 2,5 миллиарда рублей стал эффективным примером налаженных международных связей Ставрополья и Германии, подчеркнули в министерстве экономического развития.