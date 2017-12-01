Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Конкурс «Новогодняя Ель» стартует в Ставрополе. Каждый может изготовить главный атрибут праздника своими руками. Поделка не должна быть меньше 30 см и больше метра в высоту. Пять и более фотографий, вместе с кратким описанием изделия нужно прислать до 18 декабря организаторам конкурса. 30 самых оригинальных ёлок будут выставлены в ЦУМе с 20 декабря по 14 января. А 15 числа первого месяца 2018 года будут награждены 10 победителей, сообщили в пресс-службе администрации города.

Дополнительная информация по телефону: 26-15-91 или по e-mail: udmags@mail.ru с темой письма «Новогодняя Ель».