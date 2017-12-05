Сельская свадьба, более сотни гостей. Танцующие герои, словно новогодняя гирлянда, разбросаны по картине, но в то же самое время соединены одним динамическим ритмом. Среди них несложно найти невесту — девушку в черном платье с пышными волосами, а вот распознать жениха — невозможно. Такова задумка художника Питера Брейгеля Старшего. Картина, о которой идет речь, признанное произведение искусства – называется «Свадебный танец». Она одна из первый встречает гостей экспозиции, которая накануне открылась в Ставрополе.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка Питера Брейгеля Старшего и Иеронима Босха в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка Питера Брейгеля Старшего и Иеронима Босха в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка Питера Брейгеля Старшего и Иеронима Босха в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка Питера Брейгеля Старшего и Иеронима Босха в Ставрополе

Но давайте по порядку — от фактов к впечатлениям. В эти дни в залах галереи «Паршин» поселились 45 репродукций величайших мастеров северного возрождения Иеронима Босха и Питера Брейгеля. Выставку назвали интригующе «Мистические образы и тайны картин». Она знакомит с самыми известными работами гениев, переносит в другую реальность – мир, где есть место религиозным поискам и фундаментальным истинам.

Новый проект состоялся благодаря дружбе галереи «Паршин» и выставочной компании «Арт-Экспо». Посетители уже оставили свои восторженные отзывы, потому как быть равнодушным к представленному материалу невозможно. В первый день работы мистической выставки гости неспешно переходили от одной работы к другой, где-то образовывались группы интеллектуалов, пытающихся коллективно разгадать смысл полотен. Ведь «набегом», в одиночку, не имея глубоких знания в этом вопросе, понять идейную составляющую очень сложно.

Для меня, пожалуй, наиболее остро здесь ставится вопрос о соответствии великому художественному наследию современного изобразительного искусства. Мы так часто посещаем выставки художников нашего времени и так редко имеем честь насладиться классическими образцами давно минувшего. И теперь, кажется, что уже не дотянемся до тех авторов, которые так тонко, так исключительно чувствовали этот мир. Другой волнующий вопрос, который, возможно, останется без ответа: о чем думали эти мастера, создавая свои бессмертные шедевры?

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка Питера Брейгеля Старшего и Иеронима Босха в Ставрополе

Представить сложно, что пять веков разделяют наше время и их – людей, безупречно познавших изобразительное искусство. Эти имена то возносились до небес, то растворялись в забвении. Картины Босха и Брейгеля полны мистических образов и скрытых смыслов, опутаны загадками и тайнами. Собственно, как и факты биографии: например, не выяснена дата рождения Питера Брейгеля Старшего, относительно места его рождения тоже существуют разногласия. Однако многое можно узнать о творчестве художника даже через то, чего он не писал. Известно, что Брейгель отказывался в творчестве от обнаженных фигур и портретов под заказ. Иероним Босх тоже считается одним из самых загадочных живописцев в истории западного искусства. Современные ученые предприняли множество попыток, чтобы разгадать символический смысл картин мастера. Увы. Одни считают Босха кем-то вроде сюрреалиста, извлекавшего невиданные образы из своего подсознания, другие, что его творчество отражает средневековые «эзотерические дисциплины» – алхимию, астрологию и даже черную магию!

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка Питера Брейгеля Старшего и Иеронима Босха в Ставрополе

Открытие выставки, безусловно, для Ставрополя событие, но несмотря на это, оно прошло тихо. Никто из взявших микрофон не говорил длинных речей, не звучали фанфары. Можно подумать – не хотел нарушать воцарившуюся тишину, в которой лучше всего рассматривать представленные шедевры.

– В прошлом году в Европе проходили выставки, посвященные 500-литию со дня смерти Босха, а 2018-ый – объявлен Годом флагманских мастеров. Вдохновленные этими событиями, мы решили организовать данную выставку в России. Благодаря современным технологиям удалось воссоздать репродукции, оформить их в рамы ручной работы. Мы объединили художников, потому что у них схожий жанр повествования, – рассказывал организатор Александр Смирнов – Большинство работ отпечатаны в оригинальном размере. Ставрополь — это первый город, где гостят картины. Дальше экспозиция переместится в Пятигорск, а затем в центральную Россию.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка Питера Брейгеля Старшего и Иеронима Босха в Ставрополе

Почему репродукции? Питер Брейгель Старший написал за свою жизнь чуть более сорока картин. Иероним Босх еще меньше – около двадцати пяти. Все шедевры хранятся в лучших музеях мира или находятся в частных коллекциях. Даже в родном городе Босха – Хертогенбосе, в недавно открытом музее, представлены только фотографические репродукции его работ.

Зрителя обязательно зачарует картина «Охотники на снегу», принадлежащая кисти Брейгеля. Организаторы отозвались о ней так: «Можно сказать, что эта самая прекрасная картина художника. Можно сказать, что это один из самых первых зимних пейзажей и вместе с тем один из самых совершенных во всей мировой живописи».

Еще один шедевр – «Фламандские пословицы» заставит стоять около нее очень долго – это точно! Представьте, на картине изображено около сотни известных пословиц в виде сюжетов-миниатюр (у исследователей есть предположение, что их еще больше). Работа сопровождена информационным текстом, где представлена каждая из известных пословиц. Приведу в пример лишь несколько: «Вешать коту на шею колокольчик» – это значит поднимать тревогу или скандал, «Сидеть в золе между двух стульев» – проявлять нерешительность.

С большой охотой мастер обращался и к эпизодам библейской истории. На выставке ставропольцам предложили ближе познакомиться со знаменитой «Вавилонской башней». Прежде всего, она поражает своим спокойствием, что несвойственно ранним работам Брейгеля. Башня вполне отвечает традициям живописного изображения этой библейской притчи: налицо потрясающие воображение масштабы строительства, видно присутствие огромного количества людей и строительной техники. Башня, запечатленная Брейгелем, напоминает римский Колизей и одновременно большой муравейник.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка Питера Брейгеля Старшего и Иеронима Босха в Ставрополе

Вторая часть галереи отдана творчеству Иеронима Босха. Он удивительным образом переносит в наш физический мир философскую умозрительность, его полотна трогают и волнуют. «Сад земных наслаждений» – самый известный триптих художника. Ни одно из известный толкований картины не признано единственно верным. Очарование ее заключается в том, что художник через множество деталей выражает главную идею. На левой створке триптиха изображен Бог, представляющий в раю Еву Адаму. В центральной части сцены, по трактовке некоторых исследователей, изображен истинный сад наслаждений, где живут загадочные фигуры. Сложные машины для пыток и чудовища, порожденные фантазией мастера, поселились на правой стороне полотна. Не менее душещипательная другая история – «Искушение святого Антония». Аббат изображен на фоне солнечного пейзажа. Он в раздумьях. К слову, Антоний – постоянная фигура в работах мастера. На эту тему им написано около 15 картин. Однако в противовес ранним работам показывает священника спокойным и созерцающим.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка Питера Брейгеля Старшего и Иеронима Босха в Ставрополе

После презентации выставки, после ее официальной части, за разговорами, обсуждая картины, гости говорили о высоком – зашкаливающе высоком – градусе философской глубины изобразительного искусства художников. Так, без смущения рассказывая о человеческих (и, конечно, собственных) слабостях. И вроде бы понимая невозможность противостоять земным страстям, каждый все же признавал стремление к недостижимому, но столь желанному идеалу нравственности и порядочности.

Когда оказываешься за рамками выставочного пространства, то обещаешь себе сюда еще раз вернуться, потому что хочется стать тем счастливчиком, познавшим творчество гениев. В общем, нынешняя экспозиция – испытание не для слабых духом.