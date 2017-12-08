Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе в связи со снежной зимой стоят задачи по обеспечению непрерывной работы общественного транспорта, очистке остановок, территорий возле школ, вузов, музеев и других социальных объектов. Ситуация по травмоопасным участкам и своевременной очистке от снега будет контролироваться.

А противостоять зиме и дальше город готов с противогололёдной смесью и снегоуборочной техникой.

В усиленном режиме работают службы ГО и ЧС, аварийные бригады тепло- и электросетей, водоканала, газовой службы, горзеленстроя и лесничества, сообщили в пресс-службе администрации города.