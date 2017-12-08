Фото: ОМВД России по Невинномысску

История в духе американских боевиков равзвернулась в Невинномысске. Двое мужчин попросили молодого человека, владельца автомобиля ВАЗ-2106, подвезти их в определенное место. Однако в пути злоумышленники избили водителя, и, урожая пистолетом, выкинули парня из машины.

Незамедлительно, как только в городской отдел полиции поступило сообщение о разбойном нападении, был введен в действие план «Перехват». Вскоре на выезде из Невинномысска сотрудники ГИБДД задержали двух вооруженных преступников. Выяснилось, что криминальная парочка имеет за плечами несколько судимостей.

Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, в отношении задержаных возбуждено уголовное дело по факту разбоя.