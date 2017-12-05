Зачем тряпичной кукле десять рук? Ответ на этот каверзный вопрос получили ребята, занимающиеся в художественном отделении детской школы искусств Невинномысска. Здесь прошел необычный мастер-класс по изготовлению куклы-десятиручки.

Фото: Александр МАЩЕНКО Каждый смог насладиться запахом духмяной куклы-травницы Фото: Александр МАЩЕНКО Мастер-класс по изготовлению куклы-десятиручки провели для ребят из Детской школы искусств Невинномысска Фото: Александр МАЩЕНКО Мастер-класс по изготовлению куклы-десятиручки провели для ребят из Детской школы искусств Невинномысска Фото: Александр МАЩЕНКО Мастер-класс по изготовлению куклы-десятиручки провели для ребят из Детской школы искусств Невинномысска Фото: Александр МАЩЕНКО В необычном мастер-классе с удовольствием приняли участие и мальчишки

Оказывается, на Руси такая кукла делалась молодой хозяюшкой, чтобы успевать во всех делах. Причем во время создания оберега мастерица загадывала на каждую руку особое дело или желание, в котором десятиручка может подсобить.

Узнали дети в ходе мастер-класса также множество других интересных фактов. Например, что основным временем для изготовления кукол была зима. В другое время года хозяюшкам, на которых лежали десятки обязанностей, было не до того.

А еще в ходе необычного урока юным мастерам показали другие виды кукол, распространенные на Руси. Вот духмяная, целительная кукла-травница. Наши предки использовали ее для очищения воздуха в доме и профилактики заболеваний органов дыхания. Также крестьяне верили, что травница способна защитить дом от злых духов и хвори. Вешали или ставили такую куколку в местах, где застаивался воздух, или над колыбелью ребенка. А вот кукла-зернушка. Ее обычно дарили на Коляду, Рождество, иногда на праздники, связанные с урожаем. Кукла обязательно наполнялась зерном, желательно пшеницей, чтобы хлеба уродилось много-много.

Прошедший мастер-класс запомнится ребятам надолго. В нем, кстати, с большим удовольствием приняли участие не только девчонки, но и мальчишки. А главное, каждый унес по окончании урока собственноручно изготовленную куклу.