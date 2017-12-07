Фото: пресс-служба администрации Минераловодского городского округа

В Минводах, во дворе частного дома обнаружен 120-милиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Хозяин дома по улице Красной умер, дети наводили порядок в хозпостройке и среди груды металлолома был найден снаряд без взрывателя. Однако хозпостройку опечатали, прежде чем пришли сапёры.

Периодически на восточной окраине Минеральных вод находятся такие напоминания о войне, так как в январе 1943 с этой стороны началось освобождение города от фашистов, сообщили в пресс-службе администрации Минераловодского городского округа.