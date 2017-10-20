Стали известны предварительные итоги работы строительной отрасли региона в уходящем году.

Полная информация есть пока за 10 месяцев 2017-го и на основании этих цифр уже можно сделать определённые выводы. За этот период введено в строй порядка 600 тысяч квадратных метров жилья. Тут обращает на себя внимание, что вслед за ожидаемым лидером — Ставрополем, второе место по объёмам строительства уверенно занял Шпаковский район. Там значительная доля новостроек приходится на жилой эко-район «Гармония», расположенный в нескольких минутах езды от краевого центра в Михайловске. Этот проект успешно реализуется Строительной группой «Третий Рим» на площади более 700 гектаров. Квартиры и дома здесь активно покупают и жители края, и переезжающие из других регионов страны.

По данным специалистов Строительной группы «Третий Рим», реализация жилья в «Гармонии» в 2016 году выросла на 46%, прошедшие 10 месяцев 2017-го так же прошли под знаком увеличения продаж. Особый интерес у покупателей вызывают таунхаусы, которые и обеспечивают ощутимый прирост темпов вводимого жилья.

По площади и стоимости таунхаус является альтернативой трёхкомнатной квартиры в Ставрополе, но обладает рядом преимуществ. В частности, это полноценный дом, с отдельным двором, въездом и земельным участком. А «Третий Рим» предлагает таунхаусы в «Гармонии» с индивидуальным отоплением и инновационными решениями по энергосбережению, что позволяет владельцам этого жилья платить ощутимо меньше за услуги ЖКХ, чем за аналогичное жильё в многоквартирном доме.

Ожидается, что спрос на таунхаусы будет расти. В том числе, благодаря дальнейшему развитию инфраструктуры эко-района. В наступающем году планируется завершение отделочных работ в здании детского сада и начало строительства школы.

И уже в первом квартале 2018 года в «Гармонии» стартуют продажи таунхаусов новой серии. Традиционно «Третий Рим» реализует жильё с высокими стандартами благоустройства прилегающих территорий и условиями для активного отдыха.