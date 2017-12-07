В этом году отмечается 25-летие Казначейства России. Об истории органов Федерального казначейства, их сегодняшней работе нашему корреспонденту рассказал руководитель управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю И. Тапсиев.

– Игорь Сергеевич, 8 декабря 1992 года – точка отсчета в новейшей истории российского казначейства. Расскажите об историческом прошлом этой структуры.

– На самом деле зарождение казначейской службы произошло еще во времена Древней Руси. Слово «казначей» впервые упоминается в тексте Никоновского летописного свода 1409 года. Это должностное лицо княжеской или боярской администрации, хранитель княжеских ценностей, которые и назывались казной. Казначейство совершенствовалось на протяжении многих веков. Российское государство развивалось, росла потребность в организации учета и хранения государственных финансов. Для этих целей и было создано казначейство. Очень точно его суть охарактеризовала Екатерина II – «…дабы доходы сполна и в настоящее время собраны были; дабы доходы, куда надлежит, доставлены были; дабы доходы в целости сохранены были».

Российское казначейство выполняло свои функции вплоть до 1917 года. После революции оно было упразднено, а функции переданы банкам и финансовым органам.

– Почему было принято решение возродить некогда упраздненную структуру?

– С распадом СССР переход к рыночным отношениям сопровождался потерей действенных рычагов управления экономикой и бюджетными средствами. Действовавший на тот момент механизм использования государственных средств не обеспечивал ни прозрачности бюджета, ни надлежащего учета и контроля целевых средств.

Мы гордимся тем, что наше регио-нальное управление было создано первым в современной России. Приказом министра финансов РФ от 26.02.1993 года начальником управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю был назначен Михаил Павлович Максименков. Он внес большой вклад в дело создания, становления и развития органов Федерального казначейства.

Нам также в числе первых было оказано доверие и предоставлено право на открытие 74 счетов с передачей функций по учету и распределению федеральных налогов и сборов по уровням бюджетов. Сегодня же все налоги и платежи зачисляются на наш единый счет по доходам и не позднее следующего дня распределяются и перечисляются во все уровни бюджетов, в том числе федеральный, краевой, 315 местных и бюджеты государственных внебюджетных фондов.

– Какие основные вехи в новейшей истории казначейства вы можете отметить как ключевые ?

– Основными вехами следует считать повсеместное формирование системы органов Федерального казначейства, скорейший вывод государственных средств из коммерческих банков, формирование нормативной правовой базы и принятие Бюджетного кодекса Российской Федерации, информатизацию и автоматизацию работы в сфере финансовой деятельности, внедрение электронного документооборота, минимизацию наличного денежного обращения в секторе государственного управления.

Важнейшим достижением следует считать концентрацию всех средств государства на Едином казначейском счете (ЕКС) и успешное управление ими. Все средства из федерального бюджета предоставляются «под потребность», а временно свободные средства «работают», чтобы создать дополнительные гарантии для исполнения расходов федерального бюджета.

Управление ликвидностью позволило вот уже несколько лет продолжать практику предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах краевого и местных бюджетов. Дешевый казначейский кредит (под 0,1%) как дополнительный инструмент финансовой устойчивости бюджетов очень востребован не только краевой властью, но и на муниципальном уровне. Только за девять месяцев текущего года предоставлен 21 бюджетный кредит на общую сумму 32 млрд руб. Все бюджетные кредиты возвращаются своевременно и в полном объеме. Экономия средств бюджетов на уплату процентов составила около полумиллиарда рублей.

– Каковы наиболее перспективные направления в деятельности казначейства в настоящее время?

– Довольно острой продолжает оставаться проблема эффективного и рационального использования бюджетных средств. Как отметил Президент Российской Федерации, нецелевое использование средств, предоставляемых из федерального бюджета, – это «прямой удар по национальной безопасности». В качестве одного из инструментов управления бюджетными рисками, позволяющих ужесточить контроль движения государственных средств, уже второй год применяется механизм казначейского сопровождения.

В этом году сфера применения казначейского сопровождения существенно расширена, сопровождению подлежат средства, получаемые при расчетах по контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемым в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ).

Казначейское сопровождение получило дальнейшее развитие в виде крупного пилотного проекта по организации системы бюджетного мониторинга, участником которого является и наше управление. Проект предполагает разработку и апробацию новых эффективных инструментов контроля расчетов на всех уровнях кооперации. Такая работа проводится нами в тесном взаимодействии с Федеральной налоговой службой, Росфинмониторингом, правоохранительными органами.

Управление обеспечивает бюджетный мониторинг средств, получаемых из федерального бюджета на оказание господдержки сельского хозяйства. Общий объем целевых средств составил почти 1,8 млрд руб., их освоение осуществляется по 16 направлениям.

– В СМИ периодически фигурирует информация о централизации бухгалтерского учета в секторе государственного управления. Какое участие принимает в этом Федеральное казначейство?

– Да, действительно, централизация учета в сегменте государственных учреждений – один из современных трендов в области организации бухгалтерского учета. Эта задача, поставленная перед Федеральным казначейством, обусловлена необходимостью оптимизировать бюджетные расходы по ведению бухучета, повысить качество отчетной информации.

В нынешнем году казначейством уже осуществляется централизованный сбор отчетности федеральных учреждений и органов госвласти в ГИИС «Электронный бюджет». Это первый шаг на пути к реализации нашей стратегической задачи по централизации учета и формированию отчетности для федерального бюджета. Полномасштабное внедрение планируется с 2019 года. А в следующем году мы приступим к ведению бюджетного учета, начислению оплаты труда и формированию бюджетной отчетности отдельным федеральным органам исполнительной власти.

– Что изменилось с передачей казначейству функций упраздненного Росфиннадзора и каков эффект от сосредоточения государственного финансового контроля в одной структуре?

– Весомое переформатирование в контрольной деятельности казначейства произошло с приемом полномочий упраздненного Росфиннадзора. Теперь органы казначейства осуществляют полный цикл бюджетного контроля финансовых операций по всей цепочке прохождения бюджетных средств. С момента принятия новых полномочий управлением проведено 178 контрольных мероприятий, в ходе которых выявлено нарушений бюджетного законодательства на сумму 5,8 млрд рублей. В общем объеме нарушений менее одного процента составляют неправомерные расходы, 48% – доля нарушений порядка ведения бюджетного учета и отчетности. На основании сформированных протоколов об административных правонарушениях назначены и уплачены штрафы на общую сумму около 200 тысяч рублей.

Контрольные мероприятия проводятся в отношении использования средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также средств региональных операторов Фонда капитального ремонта. Например, в нынешнем году в ходе проверки некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» установлено нарушений на сумму около одного миллиарда рублей в части порядка учета средств, неправомерной оплаты работ и оплаты работ, выполненных некачественно.

– Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю на протяжении ряда лет входит в группу лучших управлений по стране. В чем причина успеха?

– Коллектив управления – сплоченная команда профессионалов. Работа с кадрами строится на соблюдении таких ценностей, как профессионализм, умение работать с клиентами, прозрачность и объективность. За последние годы возросло количество молодых сотрудников управления. Так, работники в возрасте до 35 лет – это 37% нашего кадрового состава. Профессиональное ядро управления составляют 56% сотрудников старше 35 лет со стажем государственной гражданской службы более 10 лет.

Труд наших сотрудников отмечен различными наградами. Государственные награды имеют восемь человек. Сотни человек получили ведомственные и краевые награды.