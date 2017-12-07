В расширенном заседании коллегии комитета СК по делам архивов рассмотрены итоги выполнения архивной службой края наиболее значимых решений коллегии за 2014 – 2016 годы, вопросы подготовки к предстоящему в 2018 году празднованию 100-летия государственной архивной службы России.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Как отметила председатель комитета СК по делам архивов Елена Долгова, в зоне постоянного внимания меры по улучшению условий хранения архивных документов. В 2017 году эта задача успешно реализована в архивных отделах администраций Кочубеевского и Шпаковского муниципальных районов, до конца текущего года состоятся торги по приобретению здания для Красногвардейского муниципального архива.

В настоящее время комитет принимает активные меры по внедрению реформы контрольной и надзорной деятельности, в частности, внесены соответствующие изменения в административный регламент. С целью защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля на официальном сайте комитета в разделе «Проверки» размещен ряд нормативно-правовых актов, регулирующих функции контроля, содержащих обязательные требования, реестр объектов контроля, а также перечень негативных явлений, на устранение которых направлена деятельность комитета СК по делам архивов.

Участники заседания утвердили краевой план мероприятий, связанных с подготовкой к юбилею государственной архивной службы России. В нем предусмотрены, например, издание календаря, создание документального фильма об истории архивной службы Ставропольского края, проведение историко-документальных выставок, конкурсов профессионального мастерства, дней открытых дверей и круглых столов.