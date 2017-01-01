7 декабря в столичном «Президент-отеле» подведены итоги одного из самых престижных конкурсов для массмедиа «Золотой Гонг», символом которого почти четверть века является бронзовая статуэтка древнегреческой богини Ириды, легкокрылой вестницы Олимпа.

Фото: Александр ЦВИГУН Золотой Гонг

Всероссийский конкурс был учрежден в 1994 году Альянсом руководителей региональных СМИ России ( «АРС-ПРЕСС») и стал настоящим смотром профессионального мастерства журналистов печатных и электронных СМИ, редакций, корпоративных изданий и издательских домов. Он остается одним из наиболее привлекательных и авторитетных форматов, позволяющих объективно оценить творческие достижения. В этом году в оргкомитет конкурса по различным номинациям поступила 3551 работа.

Жюри «Золотого гонга» все эти годы возглавляет президент факультета журналистики МГУ легендарный Ясен Засурский. В его составе директор департамента МИД Мария Захарова, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России профессор Владимир Евстафьев, начальник управления Федерального агентства по печати Юрий Пуля, председатель экспертного совета Минкомсвязи РФ Софья Дубинская, другие авторитетные фигуры отрасли.

Редакция «Ставропольской правды» становилась обладателем бронзовой Ириды единожды – в начале века. Еще три статуэтки обрели ее сотрудники в персональных номинациях.

Фото: из архива газеты «СП» Главный редактор «Ставропольской правды» Василий Балдицын с заслуженной Иридой – символом престижного конкурса СМИ «Золотой гонг»

И вот новая победа!

«Ставрополка» вновь стала обладателем крылатой богини в номинации «Новая жизнь старой газеты». Жюри конкурса оценило изменения, произошедшие в облике и содержании издания, отметившего недавно свое столетие. Ярким показателем этого стал рост интереса к газете со стороны читателей интернет-версии. Показатели сайта stapravda.ru в самом авторитетном в мире рейтинге интернет-ресурсов Alexa Rank за год улучшились вдвое и сегодня кратно опережают другие краевые печатные издания, превышая данные газет других регионов России.

И главное, что динамика остается положительной.

Богиня Ирида вновь прибывает в Ставрополь. Надеемся, не в последний раз.

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Полный список победителей 23-го Всероссийского конкурса журналистов «Золотой Гонг» опубликован в статье:

«Золотой гонг»-2017: подведены итоги и определены победители