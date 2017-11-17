Я давно не была в Израиле, не знаю, как там сейчас. А тогда, было это несколько лет назад, нас предупредили, что в московском аэропорту с нами будут беседовать сотрудники службы безопасности государства Израиль. Вроде и вопросы простые задавали, на которые легко было ответить… Но все-таки было это все очень необычно.

Фото предоставлены Антитеррористической комиссией СК События в селе Новоселицком в апреле 2016 г.

Потом я прочитала, что такие «собеседники» на самом деле весьма образованные люди – и в плане антитерроризма, и в плане психологии. И уже там, в Израиле, где совсем по-иному устроена система общественной безопасности, я спросила:

– Как у вас узнают террористов?

– По глазам, – ответили мне.

Система работает

Как мы уже сообщали, в Ставрополе прошло заседание межведомственного совета при правительстве Ставропольского края по информационному противодействию экстремизму и терроризму (см. «СП», «Как противостоять экстремизму», 24 ноября 2017 года). Каждый из четырех докладов был по-своему интересен. Но выступление заведующего сектором обеспечения деятельности антитеррористической комиссии Ставропольского края (АТК) Игоря Аникеева оказалось шире заявленной темы «Информационное противодействие идеологии терроризма в сети Интернет, в том числе путем создания и продвижения специализированных информационных ресурсов».

Речь шла о функционировании на Ставрополье системы антитеррора вообще. И я, сознаюсь, несколько удивилась: а ведь система-то действует! Начало ей было положено более десяти лет назад, когда 10 марта 2006 года был создан Национальный антитеррористический комитет (НАК). Потом начали работать региональные антитеррористические комиссии, позже муниципальные. И вся эта выстроенная сверху вниз система действует по-чекистски отлаженно и четко.

Антитеррористическая комиссия края действует в соответствии с федеральным законодательством, решениями НАК и рекомендациями аппарата комитета, – отмечалось на совещании. Она стремится использовать весь имеющийся инструментарий комиссии, возможности созданного в 2015 году аппарата АТК, а также ресурсы работающих во всех 33 городах и районах муниципальных комиссий.

Можете убедиться сами, зайдя на сайт НАКа (nac.gov.ru), или антитеррористической комиссии Ставропольского края (АТК) (atk26.ru), или антитеррористической комиссии вашего города или района, - полный их список есть на сайте АТК. Уверяю, узнаете много интересного, о чем и не задумываетесь в повседневной жизни.

Фото предоставлены Антитеррористической комиссией СК Сайт Антитеррористической комиссии Ставропольского края

Сайт краевой АТК был создан относительно недавно – в октябре 2016 года, – рассказывали в аппарате краевой АТК. – Здесь размещен значительный объем методических и практических материалов, специально отобранных для педагогов, методистов, работников культуры, государственных и муниципальных служащих. Наибольшей популярностью пользуются разделы «Библиотека», «Нормативно-правовые акты», «Рекомендации гражданам», «Видео», «АТК в муниципальных образованиях», «Полезные ссылки» и другие. Несколько раз в неделю на сайте публикуются новости, размещаются наиболее важные (в том числе уникальные, например, в виде переводов с иностранных языков) материалы по профилактике терроризма в Ставропольском крае, Российской Федерации и мире. Сайт продвигается и в социальных сетях, молодежных группах и блогосфере.

…В моих путешествиях по Земле обетованной я присматривалась, как люди терпеливо ждут проверки, чтобы зайти в здание театра или концертного зала, как привычно выглядит полицейский, сопровождающий экскурсионный автобус. Тогда говорили, что в Израиле лучшая в мире антитеррористическая служба. За десять лет наша стала не хуже. Просто она другая. И время сейчас другое. И террористические и экстремистские вызовы тоже другие.

Противостояние

От этого отталкивались участники совещания, говоря об информационном противодействии идеологии терроризма в сети Интернет, в том числе путем создания и продвижения специализированных информационных ресурсов. Проблемы противодействия идеологии терроризма, что скрывать, актуальны для Ставропольского края, где уже более 20 лет сохраняется сложная, но контролируемая обстановка. Как известно, чтобы побороть терроризм, нужно уметь противодействовать распространению его идеологии. Где это можно сделать? В первую очередь в средствах массовой информации. Ведь именно массмедиа способны обеспечить самый короткий путь для идеологии неприятия терроризма в сознание граждан,

Выполнять работу в этих направлениях, – подчеркивалось на заседании, – органы государственной власти и местного самоуправления должны с привлечением возможностей гражданского общества.

Спецслужбы констатируют: с 2014 года террористических актов на Ставрополье не допущено. Но, несмотря на это, события в селе Новоселицком заставили органы исполнительной власти и муниципалитеты пересмотреть работу и сделать серьезные выводы. Напомним, в апреле 2016 года трое жителей края (один из них только что вернулся из мест не столь отдаленных) совершили нападение и самоподрыв возле здания районного отдела полиции. Их цели и мотивы известны пока только правоохранителям и следователям, но уже тогда стало понятно, что работа в среде бывших осужденных, а также радикальных элементов должна быть усилена. Причем это общая задача и для оперативников правоохранительных органов, и для органов государственной власти и местного самоуправления.

Фото предоставлены Антитеррористической комиссией СК События в селе Новоселицком в апреле 2016 г.

Вербовка

Активная вербовочная деятельность со стороны модераторов радикального ислама продолжается, – прозвучало на совещании. – Имеется информация более чем о 100 молодых людях, выехавших в последние годы за рубеж для обучения в исламских образовательных учреждениях. В отношении более 100 жителей края, принимающих участие в боевых действиях в Сирии в составе террористических организаций, возбуждены уголовные дела, расследуется примерно такое же их количество. Впрочем, нужно отметить, что и объем распространяемой в Интернете пропаганды террористической идеологии не уменьшается.

И вот пример того, как могут бороться с этим злом не в далекой Москве, а на местах. В 2016 году спецслужбами был задержан участник международных террористических организаций – житель Туркменского района Багбеков. Он проходил подготовку в Сирии. Приговорен к 15 годам лишения свободы. Два года в местах лишения свободы проведет и житель Нефтекумского района Шабакаев, пытавшийся присоединиться к международным террористам в Сирии.

Фото предоставлены Антитеррористической комиссией СК Два года в местах лишения свободы проведет житель Нефтекумского района Шабакаев, пытавшийся присоединиться к международным террористам в Сирии

Осуждение террористов Багбекова и Шабакаева было использовано антитеррористической комиссией края как информационный повод для проведения комплекса пропагандистских мероприятий, в том числе в форме журналистских расследований. Представители центральных и региональных телевизионных каналов получили возможность взять интервью у осужденных. Они раскрыли механизмы вовлечения жителей Ставропольского края в террористическую деятельность, отметили реальную опасность, которую представляет идеология джихадизма для каждого, кто попал под ее влияние. Статьи и передачи, интервью на Youtube имели широкий общественный резонанс.

Враг один – усилия общие

Особенность нынешнего этапа борьбы с терроризмом и экстремизмом – объединение усилий. Именно поэтому во главе угла – реализация комплексного плана противодействия идеологии терроризма, рассчитанного до 2018 года. К информационному противоборству привлечены средства массовой информации, институты гражданского общества, представители научных, педагогических и деловых кругов. Есть и выполняется подпрограмма по профилактике терроризма и его идеологии. Аналогичные программы приняты и реализуются во всех районах и городских округах. И обратите внимание: на финансовое обеспечение противодействия идеологии терроризма краевыми властями в 2017 году было выделено около 7 миллионов рублей. На эти деньги заключены государственные контракты с краевыми электронными и печатными средствами массовой информации.

Было создано шесть видеороликов антитеррористической направленности: «Призыв», «Бдительность», «Телефонный терроризм», «Звонок маме», «Признаки», «Что твое». Их копии переданы органам исполнительной власти, всем муниципальным АТК, ведущим вузам края… Их показывали в региональных и местных СМИ, разместили на сайтах и социальных сетях.

Создан 60-минутный фильм «Терроризм: за кадром». Он основан на реальных событиях в крае в период с 1991 года по настоящее время. Демонстрирует печальные судьбы молодых людей, вставших на путь терроризма. Фильм получил положительную оценку Национального антитеррористического комитета, рекомендован региональным АТК в качестве образца качественного информационного продукта. Его посмотрели учащиеся школ (с 9 по 11 класс), студенты вузов и ссузов Ставрополья. Общее количество зрителей превысило, по оценкам краевого мин-обра, 80 тысяч человек.

В 2016 – 2017 годах в СМИ было опубликовано около 50 статей, в том числе и в «Ставропольской правде»: «Ловцы душ», «Война чужая – дети наши», «Между верой и заблуждением» и другие. Только в 2017 году органами исполнительной власти и местного самоуправления Ставропольского края в СМИ опубликовано и озвучено более 1000 информационных материалов, направленных на противодействие идеологии терроризма.

20 тысяч экземпляров не менее 60 видов печатной продукции получили молодые ставропольчане и люди, отбывающие наказание за экстремизм и терроризм, во время более трех тысяч бесед, проведенных районными и муниципальными антитеррористическими комиссиями. Это повод не только прочитать, но и задуматься, кто есть кто в нашем окружении.

А подводя итог, отмечу, что на Ставрополье уже сформирована комплексная система по противодействию терроризму и его идеологии. Так получилось, что в «Ставропольской правде» вначале вроде и специалистов по этой проблеме не было, а потом многие журналисты работали над материалами творчески, с интересом. И, как выяснилось, с хорошим эффектом. Всем нам дорого Ставрополье – дом, в котором мы живем. И живем спокойно – без экстремизма и терроризма.