Фото: ОМВД России по Кочубеевскому району Профориентационную работу среди школьников ведут полицейские в Кочубеевском районе

Активную профориентационную работу с учащимися старших классов ведут сотрудники отдела МВД России по Кочубеевскому району. Специалисты отделения по работе с личным составом регулярно посещают школы и беседуют с выпускниками. Одна из таких встреч прошла в средней общеобразовательной школе №4 села Кочубеевского.

Здесь стражи правопорядка познакомили учеников с основными направлениями деятельности правоохранительных органов, рассказали об образовательных организациях высшего образования МВД России. Шла речь и об условиях поступления и обучения в этих организациях, о дальнейшем прохождении службы в структуре МВД, о социальных гарантиях для сотрудников полиции.

Встреча вызвала живой интерес у ребят. Они задали множество уточняющих вопросов инициаторам беседы.