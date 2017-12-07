Фото: Кочубеевский ЗАГС Очередное заседание клуба «Молодая семья» прошло в Кочубеевском районе.

«Счастья много не бывает» – под таким девизом прошло очередное заседание клуба «Молодая семья» в Кочубеевском районе. Вот уже много лет работу клуба организует районный отдел ЗАГС. В этот раз в его стенах собрались юбиляры семейной жизни, а также супружеские пары, недавно создавшие семьи. Пригласили на заседание и без пяти минут молодоженов.

Всех собравшихся приветствовала руководитель отдела ЗАГС Татьяна Виприцкая. Она подчеркнула, что настоящее счастье заключается в любви, в детях, в тепле домашнего очага.

Секретами гармонии в семейной жизни в этот день поделились несколько поколений фамилии Концевых. Александр Эдуардович и Светлана Петровна Концевы в счастливом браке вот уже 32 года. Их сын Алексей с супругой Юлией вместе уже 11 лет. Они пришли вместе с сыновьями, которых у них трое.

Три поколения семьи Концевых – достойный пример крепкой семьи.

Вслед за ними о своём счастье рассказали супруги Фроловы – Виктор и Надежда. Они накануне сыграли свадьбу.

Также в ходе заседания клуба свой взгляд на гармонизацию семейных отношений высказала психолог, руководитель Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции Светлана Ткаченко. О семье с точки зрения религии говорил священник храма Успения Пресвятой Богородицы, отец Константин.