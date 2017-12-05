Фото: официальный сайт города-курорта Пятигорска

Пятигорск стал шестым городом, присоединившимся к проведению фестиваля народных ремесел, спорта и творчества «Сильные духом, крепкие традициями». Дальше культурная экспедиция двинется в Екатеринбург. Путь проходит через столицы всех федеральных округов.

За проект «Традиции Духа» ратовали ведущие ветеранские и общественные организации страны. Он проходит при участии Министерства обороны РФ и ОАО «Торжокские золотошвеи» – единственного предприятия в России, занимающегося шитьем золотыми и серебряными нитями. Кстати, по мере продвижения участников проекта точки маршрута соединяются в единый золотой узор, как напоминание о ярком культурном празднике. В Пятигорске особенную атмосферу фетиваля дарили концерт, ремесленная ярмарка, зимние забавы, организация подворий, встречи с Героями Отечества, знаменитыми спортсменами и деятелями культуры.

Каждому гостю праздника был вручен конверт с холщовой мини-картой России и золотой нитью. Тот, кто придумает лучший авторский узор и отправит фото на официальный сайт акции получит приз. Еще одна традиция проекта – чтение молитвы «Живый в помощи Вышняго» на 12-метровом золототканом Поясе , вышитом за 2 года 37-ю мастерицами. Бархат, 52 километра золотой и серебряной нити, 6,5 тысяч кристаллов. Снаружи изделия написана молитва, внутри — 12 отдельных фрагментов. Чтобы все прочесть, нужно сначала обойти пояс против часовой стрелки, затем войти в круг. А в конце подумать о хорошем – и оно обязательно сбудется!

После того как экспедиция побывает во всех федеральных округах, гостей ждут на большой финал в Москве. А золотую карту страны передадут Президенту России Владимиру Путину, сообщили на официальном сайте города-курорта Пятигорска.