С рабочим визитом Ставрополье посетили председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев.

Фото пресс-службы губернатора СК Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК

Вместе с губернатором Владимиром Владимировым они побывали на ряде объектов энергетической инфраструктуры и социальной сферы. В селе Верхнерусском Виктор Зубков проинспектировал работу газораспределительной станции-3, которая обеспечивает газоснабжение Ставрополя, Михайловска и девяти близлежащих населенных пунктов Шпаковского района. Следующим в программе визита стал музейный комплекс «Россия. Моя история».

Фото пресс-службы губернатора СК

Владимир Владимиров, сообщает пресс-служба главы Ставрополья, подчеркнул, что в каждом из 43 его залов присутствуют стенды с региональным компонентом, в подготовке которых приняла участие команда ставропольских исследователей.

Позже Виктор Зубков вручил ключи от автомобиля семье ветерана Великой Отечественной войны, участника освобождения Кавказа Рафаила Таривердова, живущего в Ессентуках.