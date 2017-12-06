В Польше 7 декабря открылся Центр русского языка и культуры «Институт Пушкина», созданный в сотрудничестве с Пятигорском государственным университетом. Он начнет работу на базе Варминско-Мазурском Университете в Ольштыне, а руководить им будет профессор Института восточного славяноведения ВМУ госпожа Ивона Анна Ндяй.

Таким образом русский язык постепенно завоевывает мировое пространство. Это девятый Центр, открытый ПГУ вместе с зарубежными вузами-партнерами в Италии, Египте, Китае, Испании, Португалии, Хорватии и США.

Представители ПГУ поучаствовали в церемонии открытия вместе с польскими коллегами. Были обсуждены направления, представляющие взаимный интерес межвузовского академического сотрудничества.