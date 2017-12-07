Более десяти лет меня связывает крепкая мужская дружба с Героем России Олегом Михайловичем Дукановым. Имя его хорошо известно практически во всех уголках Северного Кавказа. А тем более на Ставрополье, где он в течение шести лет возглавлял Управление ФСБ России по краю.

Фото из архива Олега Дуканова Олег Дуканов

Часто задавался вопросом, откуда у него те или иные качества, например, чувство патриотизма, скромность и уважение к старшим. Олег Дуканов определял свое поведение, ориентируясь на жизнь отца. Михаил Васильевич родился в 1924 году, детство провел в детском доме. После окончания школы, как и многие его ровесники, стремился попасть на фронт, но был направлен во Владимирское пехотное училище, которое окончил с отличием в 1944 году. После окончания Великой Отечественной войны его направили на учебу в Военный институт имени Лесгафта в Ленинграде. Здесь он познакомился с будущей женой – Антуанеттой Васильевной.

Олег Дуканов как-то сказал, что именно под влиянием родителей выбрал стезю военного, хотя мечтал о спортивном вузе – занимался классической борьбой и сейчас с гордостью говорит о том, что он мастер спорта по этому виду. Спортивные увлечения помогли ему в дальнейшем. В Рязани – городе, с которым связаны самые длительные периоды его жизни, находится четыре военных училища. Олег Дуканов по совету отца решил стать офицером-автомобилистом и поступил в Рязанское высшее военное автомобильное командное училище. Ну а в 1975 году, получив заветные лейтенантские звездочки, был направлен в Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков ПВО страны в должности курсового офицера.

В Армавир Олег приехал с молодой женой. Любовь пришла к ним, когда он был курсантом, а она – студенткой. Поженились уже после распределения. Светлана, как настоящая жена офицера, поехала с ним, перейдя на заочное отделение. Познала все «прелести» кочевой жизни, а еще – чувство, к которому нельзя привыкнуть, чувство тревоги за любимого человека. Кочевая жизнь – это не образ, а реальность. Служил Дуканов в городе Сальяны Азербайджанской ССР, потом учился в школе КГБ. После учебы в Новосибирске на высших курсах военной контрразведки вся его дальнейшая жизнь была связана с органами безопасности. Служил в Тбилиси, Баку, Нижнем Новгороде. После окончания двух академий – ФСБ и Генерального штаба – работал в центральном аппарате своего ведомства.

Потом в биографии контрразведчика была Чечня. В октябре 1994 года Олег Дуканов возглавил оперативную группу военной контрразведки. 11 декабря с войсками вошел на территорию Чечни и до января 1995 года находился там. Затем была командировка в мае – июле 1996 года. В 1999 – 2000 годах в должности заместителя начальника военной контрразведки ФСБ России руководил оперативной группой, а затем, будучи начальником Рязанского управления ФСБ, выезжал в Чечню для решения конкретных задач. Указом Президента России в 2000 году «за организацию проведения и участие в специальных операциях, за освобождение заложников, оперативное обеспечение действий объединенных федеральных Вооруженных сил в ходе уничтожения бандформирований, освобождение занятых ими населенных пунктов» полковнику Олегу Дуканову было присвоено звание Героя России. Были и другие награды, в том числе ордена «За военные заслуги», Мужества и многие медали.

Наше знакомство с генерал-лейтенантом Дукановым произошло на одном из заседаний президиума Ставропольского краевого совета ВФСО «Динамо». На тот момент генерал-лейтенант Дуканов руководил управлением ФСБ по Ставропольскому краю и возглавлял... краевой совет «Динамо». А еще он много сделал в роли председателя попечительского совета баскетбольного клуба «Ставрополь-Пограничник» (команда несколько лет отстаивала право выступать в высшей лиге отечественного баскетбола).

Фото из архива О.Дуканова Олег Михайлович Дуканов – Герой России

…Накануне Дня Героев Отечества созвонился с Олегом Михайловичем. Вспомнил боевой генерал о том, как впервые приехал в Ставрополь и как ему приглянулся наш уютный, вечно утопающий в зелени город. Уточнил и о его нынешней деятельности. Он по-прежнему является заместителем генерального директора ЗАО УК «Динамо» и продолжает возглавлять Центральный совет Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам (РОССПО). Да и общественной нагрузки у него не убавилось. О. Дуканов – вице-президент Федерации универсального боя России, член президиума Ассамблеи народов России, член исполкома Федерации спортивной борьбы России. И по-прежнему – президент федерации спортивной борьбы Ставропольского края.

Олег Дуканов постоянно в разъездах. Буквально на днях ездил на открытие нового здания управления ФСБ России по Рязанской области, участвовал в церемонии принятия присяги у рязанских кадетов. 11 декабря он приглашен в Кремль, где глава государства будет чествовать Героев Отечества.

Что помогает Олегу Дуканову с успехом выдерживать тяжелый ритм такой непростой работы? Наверное, огромная самоотдача, жизненный опыт. А еще интуиция и целеустремленность. Как бы там ни было, а Герой России Олег Дуканов остается для всех, кто его знает, простым, доброжелательным человеком. В ряду жизненных ценностей он называет любовь, дружбу, здоровье, благосостояние, уровень которого позволяет вести себя независимо. Он по-прежнему любит рыбалку, автотуризм, позволяющий ему отдохнуть за рулем (время ведь в дефиците). А еще он предпочитает кавказскую кухню, березовый сок, а любимым временем считает то, которое совпадает с отпуском.