С 1 мая будущего года с отдыхающих на Кавминводах будет взиматься так называемый курортный сбор, который предполагается полностью пустить на ремонт и содержание курортной инфраструктры. Ставрополье стало одним из четырех пилотных регионов, которым предстоит «обкатать» закон о курортном сборе. В случае успеха этим опытом воспользуются и другие субъекты Федерации.

Кавказские Минеральные Воды

Соучастниками процесса стали Крым, Алтай и Кубань. Учитывая, что закон рамочный и его наполнение отдано на откуп регионам, интересно узнать, в чем будет состоять местная специфика. Строгое ограничение, предписанное федеральным законом, – не брать больше 50 рублей с человека в сутки. Также определены категории льготников, с которых сбор взимать запрещено.

Золотое моё Ставрополье

Ставрополье как инициатор закона о курортном сборе пошло по самому жесткому для курортников пути, видимо, учитывая скудные размеры местных бюджетов. Установлен максимум – 50 рублей. Кстати, у нас планировали начинать даже со 100 рублей. Спасибо федеральному ограничителю. В Госдуме такую высокую ставку не поддержали.

Причем платить курортный сбор будут не только гости края, но и жители Ставрополья, которые отправятся в города-курорты на отдых. Надо отметить, что все остальные регионы-участники приняли решение со своих денег не брать. Но на самом деле у Ставропольского края такой размах не от жадности, а, увы, от объективной безвыходности.

Прием гостей на наших курортах всероссийского значения уже более четверти века является если и не убыточным, то весьма сомнительным сектором экономики: нагрузка на инфраструктуру колоссальная, а получаемые от турбизнеса доходы недостаточны, чтобы содержать ее в надлежащем виде, не говоря о том, чтобы развивать.

Причин сложившейся ситуации несколько. Наиболее бурное развитие курортного дела в нашем крае пришлось на советский период, когда цель зарабатывать на здоровье граждан не ставилась. Курорт всесоюзного значения содержала и развивала вся страна, активно способствовали этому предприятия и профсоюзы, чьи санатории находились на КМВ. С приходом рынка здоровье граждан, а уж тем более профилактика и санаторное лечение стали заботой самих граждан. И предприятия, на которых эти граждане работают, и госбюджет, куда идет львиная доля местных налогов, от задач по здоровьесбережению населения постепенно самоустранились. Да и разгоревшиеся в девяностые годы прошлого века на границе со Ставропольем чеченские войны, террористические акты на КМВ снизили до исторического минимума поток отдыхающих, что привело к запустению курортов, которое потом пришлось преодолевать. Плюс специфика. К нам приезжают за здоровьем. Нет ни морского отдыха, ни горнолыжных вершин, куда за адреналином и развлечениями едут обеспеченные, молодые и здоровые, готовые потратить немалые деньги. Федеральный бюджет тоже не спешит приводить в порядок свою собственность. Сегодня многие объекты стоят как памятники разрухе. Взять хоть знаменитые Островские ванны в Железноводске. Все это вкупе не могло не привести к обветшанию и деградации курортов края.

Поэтому решение о курортном сборе назрело давно и является пусть и болезненной, но необходимостью. А чтобы убедить всех противников, которых, конечно же, немало при таком резонансе (даже при обсуждении законопроекта в Госдуме депутаты не раз вспоминали в своих выступления Остапа Бендера, собиравшего деньги у Провала на то, «чтоб дальше не проваливался»), краевой властью принято решение весь сбор до последней копеечки оставлять в том городе, где его заплатят. Все административные расходы при этом край возьмет на себя. Объекты, которые будут реконструировать за счет этих средств, станет определять специальный общественный совет при правительстве края. На те из них, которые планируют отремонтировать в первую очередь, деньги из краевого бюджета выделят авансом в счет будущих поступлений. Это сделано, чтобы не мешкая начинать разрабатывать проектную документацию и перейти к самим строительным и ремонтным работам с приходом тепла. Иначе ожидание первых наглядных результатов растянулось бы минимум на год. Такой подход, по мнению руководства края, докажет эффективность нового закона скептикам и позволит не только удержать турпоток на сегодняшнем уровне, но и значительно увеличить его за счет приобретения курортами необходимого лоска.

Кто не спрятался, я не виноват!

Пожалуй, не менее важный для жителей Ставрополья вопрос, сколько теперь будет стоить «русское море». В Краснодарском крае, где наши земляки, к сожалению для ставропольской казны, отдыхают значительно чаще, чем на собственных курортах, для нельготников отдых в сутки подорожает на 10 рублей с человека. Но дополнительные траты нас ожидают не на всем побережье. Пока в эксперимент включили Анапу, Сочи, Геленджик, Туапсинский район и «материковый» Горячий Ключ – город, знаменитый своими целебными источниками.

Но взимать курортный сбор чисто технически смогут не со всех (как, кстати, и на КМВ). Платить его будут только те, кто селится в гостиницах, пансионатах, кемпингах и у официально сдающих жилье частников.

Если вы привыкли отдыхать «дикарем» или снимая квартиру по объявлению в Интернете, сборщикам сложно будет вас обнаружить. Впрочем, десять рублей даже для семьи из четырех человек, отдыхающих на море 10 дней, составит дополнительную трату в 400 рублей. Что, согласитесь, не сильно облегчит карман даже самых малообеспеченных семей.

И такую, скорее, символическую плату за пользование инфраструктурой краснодарцы могут себе позволить: турпоток в регион на порядок выше нашего, туристы не скупятся на дополнительные экскурсии, прогулки, развлечения и излишества. Да и к прошедшей Олимпиаде в благополучие Краснодарского края вложилась вся страна. Ставрополью о подобном раскладе только мечтать…

Севастополь, Крым

Город русских моряков

Совершенно избежать курортного сбора абсолютно каждому отдыхающему, избравшему местом отдыха Крым, удастся в Севастополе. Это город федерального подчинения, самостоятельный в своих решениях, и он в эксперименте участвовать не будет. Тем же, кто планирует отдых в других населенных пунктах крымского берега, тоже не грозят непосильные дополнительные расходы. Большинство курортов Крыма сбор взимать не станут. Решено провести эксперимент лишь в отдельных населенных пунктах – Евпатории, Алуште, Судаке, Саки, Ялте, Феодосии и Черноморском районе.

Кроме того, в случае если отдых вам наскучит либо какие-то обстоятельства заставят его прервать досрочно, вам вернут всю излишне выплаченную сумму. Кроме федеральных льготников на местном уровне от уплаты курортного сбора освобождены жители полуострова и те, кто направлен на лечение в рамках обязательного социального или медицинского страхования.

Для такого осторожничания с курортным сбором, несмотря на куда большую запущенность курортов, чем на КМВ, у крымчан есть три веские причины: золотой дождь, сыплющийся на полуостров из федерального бюджета, не до конца выстроенная по российскому образцу система госуправления и негативный опыт курортного сбора «по-украински». В свое время похожий налог на отдых почти без остатка растворялся где-то в коридорах украинской власти, а самим курортам ничего не доставалось. Поэтому такая инициатива вызвала протест как у большинства предпринимателей полуострова, так и у муниципалитетов. Потому пока Крым в эксперименте будет участвовать чисто символически.

Белокуриха

Это загадочное для ставропольского обывателя место находится в Алтайском крае. Понятно, что не много наших туристов поедет на этот сибирский бальнеологический и горнолыжный курорт, но для сравнения с другими регионами о нем нужно сказать.

Белокуриха, Алтай

Белокуриха – пока единственный участник эксперимента в Алтайском крае. Определять, что нужно ремонтировать и приводить в порядок, будут там открытым интернет-голосованием. Собранные средства, так же как и у нас, пойдут исключительно на развитие курортной инфраструктуры: элементы благоустройства, малые архитектурные формы, терренкуры. Систему обещают сделать максимально прозрачной и понятной, чтобы любой турист и житель курорта смог отследить, на что и сколько средств потрачено. В первый год эксперимента с одного туриста в сутки будут брать 30 рублей, в последующие годы доведут эту планку до 50 рублей. Но, как уверяют местные власти, при средней стоимости путевки в 50-100 тысяч рублей отдыхающие этой нагрузки даже не заметят.

Надо сказать, что Белокуриха бурно развивается. И по нескольким причинам. Во-первых, на тысячи километров вокруг нет другого симбиоза минеральных вод и обустроенных горнолыжных трасс. Кроме того этот курорт в последнее время приобретает прочную славу «сибирского Давоса» – тут провели несколько крупных мероприятий всепланетного масштаба, в том числе международный форум ЮНЕСКО и Фонда дикой природы, ежегодно проходит Международная конференция «Западная Сибирь: регион, экономика, инвестиции», собирающая со всего мира экспертов весьма высокого ранга.

Такие события несут щедрые вложения из федерального бюджета – зачем нашим зарубежным «партнерам» нищету и прозябание демонстрировать? Все по европейскому уровню обустроили и теперь гостей приглашают. Понятно, что острой нужды искать дополнительные средства у Белокурихи нет. Можно сказать, принимают участие больше «за компанию».

Остальные муниципалитеты Алтая, которые решат ввести у себя курортный сбор, должны будут прежде доказать, что по их территории гуляют туристы в достаточном количестве, обозначить места для их размещения и спланировать развитие инфраструктуры. Тогда, может быть, региональная власть пойдет навстречу.