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В следующем году объем господдержки племенного животноводства в крае заметно увеличится.

Такие прогнозы озвучены на региональном совещании в министерстве сельского хозяйства СК, в котором принял участие первый заместитель председателя правительства Николай Великдань. Как прозвучало, введенный в этом году Минсельхозом России новый механизм единой субсидии позволил Ставрополью самостоятельно определять приоритетные направления в животноводстве. В первую очередь, в крае пересмотрели поддержку по наращиванию маточного поголовья овец, увеличив финансирование племенного животноводства до 205 миллионов рублей. Кроме того сохранена поддержка на производство шерсти. Также разработан новый вид грантов для молочно-товарных ферм. На эти цели из краевого бюджета направлено 97 миллионов рублей. В следующем году предусмотрено увеличение объемов государственной поддержки животноводства на 46 процентов, до 656 миллионов рублей. Основная прибавка коснется племенного животноводства и производства шерсти – 405 и 83 миллиона рублей соответственно. В пересчете на одно животное объем финансирования в новом году удвоится.