В министерстве сельского хозяйства края подвели итоги работы в сфере мелиорации в 2017 году.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Сезон подачи воды агропроизводителям

Работы по строительству и реконструкции систем проведены на площади 3,6 тысячи гектаров. Из них более двух тысяч гектаров введено в эксплуатацию в хозяйствах, представивших документы на получение субсидии. Расходы этих предприятий превысили 300 миллионов рублей, сообщили в министерстве сельского хозяйства края. Создано около ста новых рабочих мест. На возмещение затрат в этом году предусмотрено 206 миллионов рублей.

Министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников обратил внимание на необходимость подготовки карты-схемы орошаемых земель Ставрополья по интенсивности использования по принципу светофора. Всего же за три года реализации программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 – 2020 годы» в крае построено и реконструировано более 20 тысяч гектаров орошаемых земель общей стоимостью 1,3 млрд рублей, создано 270 рабочих мест. Агропредприятиям предоставлены субсидии в размере 670 млн рублей, или 51 процент от всех затрат.