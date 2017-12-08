Фото: пресс-служба СУ СКР по СК

В Кисловодске следственный отдел объявил в розыск мужчину, которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

25 ноября 2017 года подозреваемый из мести за брата в поселке Индустрии Кисловодска на площадке «Ленинские скалы» ударил ножом обидчика. От ран потерпевший скончался, а подозреваемый скрылся, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

Всех, кто знает о местонахождении подозреваемого Аджиева Ильяса Ануаровича, 03.01.1980 года рождения просят сообщить об этом по телефонам: 8 (87937) 6-84-45, 6-84-55 или на короткий номер полиции 02.