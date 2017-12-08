В Невинномысске в рамках Единых дней встреч с населением регулярно проходят встречи сотрудников городского отдела полиции с трудовыми коллективами промышленных предприятий.

Фото: ОМВД России по Невинномысску

В этот раз руководство отдела и представители Общественного совета при ОМВД встретились с работниками «Невинномысской ГРЭС.

Сначала начальник городского ОМВД А. Толмачев проинформировал присутствующих об оперативной обстановке в муниципалитете, о работе полиции по предупреждению административных правонарушений, о налаженном взаимодействии с народными и казачьими дружинами.

Далее особое внимание было уделено способам защиты от злоумышленников, совершающих хищения денежных средств с использованием сети Интернет, а также услуги «Мобильный банк».

Затем сотрудники полиции подробно разъяснили процесс использования портала Госуслуги – в части услуг, оказываемых МВД России. Зашла речь и о специальном бесплатном мобильном приложении, посредством которого граждане имеют возможность найти практически любую информацию, относящуюся к компетенции деятельности органов внутренних дел.

В ходе встречи были даны ответы на прозвучавшие вопросы. Последние в основном касались новой дорожной разметки, знаков, установленных после ремонта дорожного полотна. Освещение пешеходных переходов, работа круглосуточных торговых точек – эти проблемы также волнуют горожан. Все поступившие обращения представители городского отдела полиции взяли на контроль.