Тему готовности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) оказывать с нового года свои услуги потребителям обсудили на выездных совещаниях правительства Ставропольского края.

В разговоре участвовали депутаты, специалисты министерства ЖКХ края, главы городских округов и муниципальных районов. Совещания прошли в Светлограде, Новоалександровске и Михайловске.

«Мусорная» реформа, стартовавшая в 2017 году, должна заработать на всей территории страны с 2019 года. Ставрополье оказалось среди нескольких пилотных регионов, где новую систему уже начали реализовывать. Как уже сообщалось, с 2018 года все вопросы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Апанасенковского, Грачевского, Красногвардейского, Труновского, Туркменского, Шпаковского районов, Новоалександровского, Петровского, Изобильненского, Ипатовского городских округов и города Ставрополя будет решать региональный оператор – ООО «Эко-Сити».

Самый острый вопрос – стоимость услуги. И тариф, и нормы накопления ТКО, необходимые для расчетов окончательной цены, будут утверждены в конце декабря. В настоящий момент, так как услуга является жилищной и не регулируется государством, разброс цен составляет от 50 до 120 рублей с человека. И зависит она от того, как договорились жители с мусоровывозящими компаниями. В декабре региональная тарифная комиссия края установит единый тариф, который не должен значительно отличаться от среднего по краю (предположительно – от 65 до 110 рублей с человека). Как пояснил представитель ООО «Эко-Сити» А. Азизбекьян, у регоператора имеются все необходимые разрешительные документы, транспорт, оборудование и, что немаловажно, опыт работ для организации полного процесса по сбору, транспортировке и размещению ТКО.

Отходы будут направляться для обработки или размещения на эксплуатирующиеся межмуниципальные зональные центры в хуторе Нижнерусском Шпаковского района и у города Светлограда в Петровском районе. В северной части края планируется построить еще четыре мусороперегрузочные станции с элементами сортировки в Ипатово, Дивном, Грачевке, Летней Ставке, а также три мусоросортировочных комплекса в Новоалександровске, Донском и Светлограде. Уже начаты работы по проектированию такого комплекса возле Светлограда.

Подводя итоги совещаний, первый заместитель председателя ПСК И. Ковалёв отметил, что регоператору предстоит провести огромную работу, которая будет максимально эффективна при поддержке государственных и муниципальных органов власти, жителей края.